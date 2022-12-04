Senegal'i farklı geçen İngiltere çeyrek finalde Fransa'nın rakibi oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Senegal'i farklı geçen İngiltere çeyrek finalde Fransa'nın rakibi oldu

05.12.2022 00:06

2022 Dünya Kupası'nda İngiltere, son 16 turu maçında Senegal'i 3-0 yenerek çeyrek finale yükseldi ve son şampiyon Fransa'nın rakibi oldu.

Senegal'i 3 golle geçen İngiltere, çeyrek finalde Fransa'nın rakibi oldu. İngiltere'nin gollerini 38'de Henderson, 45+2'de Kane ve 57'de Saka kaydetti.

Çeyrek finalde müthiş maç izleyeceğiz! İngiltere'den Fransa'ya gözdağı

RAHAT OYUN

İngiltere 90 dakikada oyunun kontrolünü bırakmadı. Senegal hayli zayıf kaldı. İngiltere, Polonya'yı 3-1 deviren Fransa'ya da mesajı yolladı.

Çeyrek finalde müthiş maç izleyeceğiz! İngiltere'den Fransa'ya gözdağı

ERKEN FİNAL

Turnuvanın favorileri olarak gösterilen İngiltere ve Fransa, çeyrek finalde kozlarını paylaşacak. İki devden birisi finali göremeyecek.

YORUMLAR
500
Çeyrek finalde müthiş maç izleyeceğiz! İngiltere'den Fransa'ya gözdağı Çeyrek finalde müthiş maç izleyeceğiz! İngiltere'den Fransa'ya gözdağı İngiltere, çeyrek finalde Fransa'nın rakibi oldu İngiltere, çeyrek finalde Fransa'nın rakibi oldu

England, Senegal, Fransa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Senegal'i farklı geçen İngiltere çeyrek finalde Fransa'nın rakibi oldu - Son Dakika


Son Dakika
23:56 Senegal'i farklı geçen İngiltere çeyrek finalde Fransa'nın rakibi oldu
23:46 Kim Milyoner Olmak İster'de genç yarışmacı son soruyu açtırmayı başardı
23:43 Cristiano Ronaldo için çılgın teklif! 200 milyon euroyu da aştılar
23:29 Altın Kelebek kazanan Pınar Deniz'in ödül sonrası yaptığı konuşma dalga konusu oldu
22:49 Suriye'de hareketli saatler! Valilik binasına giren halka güvenlik güçleri ateş açtı
22:52 Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ekrem İmamoğlu'nun elini sıkmadığı görüntüler ortaya çıktı
22:36 Galatasaray'dan Icardi açıklaması! Sakatlık sonrası Arjantin'e gitti
22:33 Polisin çağrısına uymayan cinsel saldırı olayının şüphelisi öldürüldü
22:16 Çıktığı elektrik direğinde yaşamını yitiren gencin cesedini ekipler indirdi
19:47 Güney Afrika'da ayin yapan grup sele kapıldı! 9 kişi ölürken ölürken 15 kişi de kayboldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.12.2022 00:35:20. #1.12#
SON DAKİKA: Senegal'i farklı geçen İngiltere çeyrek finalde Fransa'nın rakibi oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement