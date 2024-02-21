Senegalli Basketbolcu Pierria Henry Doping Nedeniyle Men Edildi - Son Dakika
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Spor

Senegalli Basketbolcu Pierria Henry Doping Nedeniyle Men Edildi

Senegalli Basketbolcu Pierria Henry Doping Nedeniyle Men Edildi

FIBA, Baskonia forması giyen Senegalli basketbolcu Pierria Henry'nin doping nedeniyle Ocak 2027'ye kadar basketboldan men edildiğini açıkladı. Henry, geçtiğimiz ay sahte idrar örneği verdiği tespit edilmiş ve soruşturma başlatılmıştı.

21.02.2024 17:08  Güncelleme: 17:12
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FIBA, Baskonia forması giyen Senegalli basketbolcu Pierria Henry'nin doping nedeniyle Ocak 2027'ye kadar basketboldan men edildiğini açıkladı.

EuroLeague takımlarından Baskonia forması giyen Amerika doğumlu Senegalli basketbolcu Pierria Henry, doping kullanılması sebebiyle FIBA tarafından Ocak 2027'ye kadar sahalardan men edildi. 31 yaşındaki gard oyuncusunun geçtiğimiz ay sahte idrar örneği verdiği tespit edilmiş ve soruşturma başlatılmıştı.

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe forması giyen tecrübeli basketbolcu, Amerika'ya dönme kararı almış ancak NBA'de tutunamamış ve Ekim ayında eski takımı Baskonia'ya geri dönmüştü.

Henry, bu sezon EuroLeague'de çıktığı 13 maçta 9.9 sayı, 2.8 ribaund, 6.2 asist ortalamaları yakaladı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Senegalli Basketbolcu Pierria Henry Doping Nedeniyle Men Edildi - Son Dakika
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