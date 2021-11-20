- Şenol Fidan: "Ligin sonunda play-off'un içinde olmak istiyoruz"

ANKARA - Gençlerbirliği karşılaşmasının ardından değerlendirmelerde bulunan Tuzlaspor Teknik Sorumlusu Şenol Fidan, "Ligin sonunda play-off'un içinde olmak istiyoruz" dedi.

Spor Toto 1. Lig'in 13'üncü haftasında konuk takım olduğu Gençlerbirliği'ne 0-1 mağlup eden Tuzlaspor'da maç sonu düzenlenen basın toplantısında karşılaşmayı değerlendiren Teknik Sorumlu Fidan, "Üç puanı aldığımız için çok mutlu olduğumu belirtmek istiyorum. Oyun içerisinde değerlendirmem gerekirse memnun olduğum taraflar vardı. İki haftada 3'er puan alarak kalemizden gol görmeden yolumuza devam ediyoruz. Geldiğim günden beri güçlü bir oyun oluşturmak istediğimizi anlatmaya çalıştık. Ligin sonunda play-off'un içinde olmak istiyoruz" değerlendirmesinde bulundu.