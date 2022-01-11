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Şenol Güneş: Ahmet Çalık kişiliğiyle beğeni toplayan iyi bir kardeşimizdi - Son Dakika

Şenol Güneş: Ahmet Çalık kişiliğiyle beğeni toplayan iyi bir kardeşimizdi

11.01.2022 17:56
Şenol Güneş: Ahmet Çalık kişiliğiyle beğeni toplayan iyi bir kardeşimizdi

A Milli Futbol Takımı'nın eski teknik direktörü Şenol Güneş, geçirdiği trafik kazası sonucunda yaşama veda eden İttifak Holding Konyasporlu futbolcu Ahmet Çalık hakkında mesaj yayımladı.

A Milli Futbol Takımı'nın eski teknik direktörü Şenol Güneş, geçirdiği trafik kazası sonucunda yaşama veda eden İttifak Holding Konyasporlu futbolcu Ahmet Çalık hakkında mesaj yayımladı. Güneş'in mesajında şu ifadeler yer aldı:   "Ahmet Çalık hem futbolculuğu, hem de kişiliğiyle beğeni toplayan iyi bir kardeşimizdi. Geçirdiği trafik kazası sonrasında yaşama erken veda etmesi hepimizi derinden yaraladı. Bu vesileyle kendisine Allah'tan rahmet, kederli ailesine, sevenlerine, İttifak Holding Konyaspor camiasına ve Türk futboluna başsağlığı diliyorum."


- İstanbul
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A Milli Futbol Takımı, İttifak Holding, Şenol Güneş, Güneş, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Şenol Güneş: Ahmet Çalık kişiliğiyle beğeni toplayan iyi bir kardeşimizdi - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Şenol Güneş: Ahmet Çalık kişiliğiyle beğeni toplayan iyi bir kardeşimizdi - Son Dakika
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