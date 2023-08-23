Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Başkan Ahmet Nur Çebi ve Asbaşkan Emre Kocadağ ile bir görüşme gerçekleştirdi ve başarı için yapılması gereken hamleleri söyledi.
Sözcü'de yer alan habere göre; Şenol Güneş, takımın başarılı olması için kaliteli 2 transfere olduğunu belirtti. Deneyimli hoca ayrıca, taraftarların tribüne çekilmesi için gerekli adımların atılmasını istiyor.
Şenol Güneş'in yönetimden talepleri şöyle:
Son Dakika › Spor › Şampiyonluğun reçetesini verdi! Şenol Güneş, Beşiktaş yönetimine başarı için 5 madde saydı - Son Dakika