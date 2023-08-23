Şampiyonluğun reçetesini verdi! Şenol Güneş, Beşiktaş yönetimine başarı için 5 madde saydı - Son Dakika

Şampiyonluğun reçetesini verdi! Şenol Güneş, Beşiktaş yönetimine başarı için 5 madde saydı

Son Güncelleme: 23.08.2023 15:33

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Başkan Ahmet Nur Çebi ve Asbaşkan Emre Kocadağ ile bir görüşme gerçekleştirerek takımın başarısı için yapılması gereken hamleleri söyledi.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Başkan Ahmet Nur Çebi ve Asbaşkan Emre Kocadağ ile bir görüşme gerçekleştirdi ve başarı için yapılması gereken hamleleri söyledi.

KALİTELİ AYAKLAR İSTİYOR

Sözcü'de yer alan habere göre; Şenol Güneş, takımın başarılı olması için kaliteli 2 transfere olduğunu belirtti. Deneyimli hoca ayrıca, taraftarların tribüne çekilmesi için gerekli adımların atılmasını istiyor.

Şenol Güneş'in yönetimden talepleri şöyle:

  • Takımın kalitesini yükseltecek yaratıcı bir 10 numara.
  • Acil kaliteli bir stoper.
  • Cenk Tosun ve Salih Uçan ile yeni sözleşme imzalanması.
  • Maç başı prim uygulamasının sözleşmelerden kaldırılması.
  • Bilet fiyatları nedeniyle tribünden uzaklaşan taraftarları yeniden stada çekmek için gerekli adımların atılması

Ahmet Nur Çebi, Şenol Güneş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Şampiyonluğun reçetesini verdi! Şenol Güneş, Beşiktaş yönetimine başarı için 5 madde saydı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şampiyonluğun reçetesini verdi! Şenol Güneş, Beşiktaş yönetimine başarı için 5 madde saydı - Son Dakika
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