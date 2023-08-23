Şampiyonluğun reçetesini verdi! Şenol Güneş, Beşiktaş yönetimine başarı için 5 madde saydı

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Başkan Ahmet Nur Çebi ve Asbaşkan Emre Kocadağ ile bir görüşme gerçekleştirdi ve başarı için yapılması gereken hamleleri söyledi.

KALİTELİ AYAKLAR İSTİYOR

Sözcü'de yer alan habere göre; Şenol Güneş, takımın başarılı olması için kaliteli 2 transfere olduğunu belirtti. Deneyimli hoca ayrıca, taraftarların tribüne çekilmesi için gerekli adımların atılmasını istiyor.

Şenol Güneş'in yönetimden talepleri şöyle: