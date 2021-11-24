Şenol Güneş, Hekimoğlu Trabzon FK'yı ziyaret etti

A Milli Takım eski Teknik Direktörü Şenol Güneş, kardeşi Bahattin Güneş'in çalıştırdığı Hekimoğlu Trabzon FK'yı ziyaret ederek Başkan Celil Hekimoğlu ve futbolcularla sohbet etti.

A Milli Takım eski Teknik Direktörü Şenol Güneş, TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Hekimoğlu Trabzon FK'yı ziyaret etti. Kulüp Başkanı Celil Hekimoğlu ile sohbet eden Güneş daha sonra ise Teknik Direktör Bahaddin Güneş, teknik heyet ve futbolcularla bir araya geldi.

24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısı ile de Başkan Celil Hekimoğlu, Futbol Şube Sorumlusu Semih Hekimoğlu, Teknik Direktör Bahaddin Güneş ve futbolcular Şenol Güneş'e çiçek vererek forma takdim etti.

Güneş, futbolcularla yaptığı sohbette, "Ligde iyi bir yerdesiniz. Yönetim ve teknik heyet size sadece yol gösterir. Buraya kadar siz getirdiniz ve siz başardınız. Bundan sonra da bırakmayın ve sezon sonunda şampiyon olun" dedi.

Trabzon'un bir futbol kenti olduğunu da kaydeden Güneş, "Trabzon'un 1. Lig'de de bir takımının olması gerekiyor. Bunu da siz başarabilirsiniz. İnşallah sezon sonunda hem Trabzonspor hem de Hekimoğlu Trabzon FK, beraber şampiyon olursunuz. Bu mutluluğu birlikte yaşarsınız. Hepinize başarılar diliyorum. Asla vazgeçmeyin" ifadelerini kullandı. - TRABZON