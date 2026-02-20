Sepp Piontek Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sepp Piontek Hayatını Kaybetti

Sepp Piontek Hayatını Kaybetti
20.02.2026 09:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

A Milli Takım'ın eski teknik direktörü Sepp Piontek, 85 yaşında yaşamını yitirdi.

A Milli Futbol Takımı'nın eski teknik direktörü Sepp Piontek, 85 yaşında hayatını kaybetti.

A Milli Futbol Takımı'nda 1990-1993 yılları arasında görev yapan Alman teknik direktör Sepp Piontek, 85 yaşında hastalığı nedeniyle hayata gözlerini yumdu. Türkiye Futbol Federasyonu ve A Milli Takımı çalıştırdığı dönemde yardımcılığını üstlenen Fatih Terim de Piontek için taziye mesajı yayımladı.

TFF: AY-YILDIZLILARIN ULUSLARARASI FUTBOL SAHNESİNDEKİ YÜKSELİŞİNE GİDEN YOLDA İLK ADIMLARIN ATILMASINDA BÜYÜK EMEKLERİ OLMU

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada Piontek'in vefatı nedeniyle duyulan üzüntü dile getirilirken, "Ay-yıldızlıların uluslararası futbol sahnesindeki yükselişine giden yolda ilk adımların atılmasında büyük emekleri olmuştu. Türkiye Futbol Federasyonu olarak Piontek'in vefatı nedeniyle derin üzüntümüzü belirtir; ailesi, yakınları ile Almanya Futbol Federasyonu ve Danimarka Futbol Federasyonuna başsağlığı dileriz." ifadeleri kullanıldı.

FATİH TERİM: PİONTEK, ÜLKE FUTBOLUMUZUN KENDİSİNE SONSUZA DEK MİNNETTAR KALMASI GEREKEN ÇOK ÖNEMLİ BİR KİLOMETRE TAŞIYDI.

Alman teknik adamın, A Milli Takımı çalıştırdığı dönemde yardımcılığını yapan Fatih Terim de sanal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Piontek'in Türk futbolu adına önemli bir isim olduğuna dikkat çeken Terim, "Bugün, sadece kariyerimdeki değil, hayatımdaki en özel isimlerden birini, ailemden bir parçayı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyorum. Sepp Piontek, ülke futbolumuzun kendisine sonsuza dek minnettar kalması gereken çok önemli bir kilometre taşıydı. Birlikte yürüdüğümüz yolda inşa ettiğimiz dostluğu, bana öğrettiklerini, sevgili Gitte ve tüm aileyle birlikte biriktirdiğimiz anıları kalbimin en derin yerinde saklayacağım. Huzur içinde uyu, sevgili Sepp" ifadelerini kullandı.

A Milli Futbol Takımı'nda 1990 yılında görev yapmaya başlayan Piontek, ay-yıldızlıların başında çıktığı 27 maçta; 4 galibiyet, 8 beraberlik ve 15 yenilgi yaşadı. Alman teknik adam, milli takımın ardından bir dönem Bursaspor'da da görev yapmıştı.

Kaynak: DHA

Sepp Piontek, Milli Takım, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sepp Piontek Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
5 günlük bebeğe şiddet uygulayan hemşire: Benim de bebeğim var 5 günlük bebeğe şiddet uygulayan hemşire: Benim de bebeğim var
Savaş mı başlıyor Avrupa ülkesinden ortalığı karıştıran çağrı Savaş mı başlıyor? Avrupa ülkesinden ortalığı karıştıran çağrı
Gökhan Türkmen oje eleştirilerine yanıt verdi: Süslü bir adamım Gökhan Türkmen oje eleştirilerine yanıt verdi: Süslü bir adamım
Keşan’da 78 yaşındaki Mümin Şimşek kayboldu Keşan'da 78 yaşındaki Mümin Şimşek kayboldu
Belki de şampiyonluk gitti 904. dakikada şoku yaşadılar Belki de şampiyonluk gitti! 90+4. dakikada şoku yaşadılar
Gözaltına alınan Prens Andrew için kan donduran iddia Henüz 17 yaşındaydı Gözaltına alınan Prens Andrew için kan donduran iddia! Henüz 17 yaşındaydı

10:02
Kendi takımlarının maçlarına rakip lehine bahis oynayan yöneticilerin kulüpleri belli oldu
Kendi takımlarının maçlarına rakip lehine bahis oynayan yöneticilerin kulüpleri belli oldu
10:01
26 ilde yapılan son seçim anketinde büyük sürpriz
26 ilde yapılan son seçim anketinde büyük sürpriz
09:35
Fenerbahçe’de Skriniar şoku İşte kaçıracağı maçlar
Fenerbahçe'de Skriniar şoku! İşte kaçıracağı maçlar
09:29
Prensi boşuna almamışlar Dosyadan çıkan fotoğraf infial yarattı
Prensi boşuna almamışlar! Dosyadan çıkan fotoğraf infial yarattı
08:24
Bakan Gürlek sinyali vermişti 2 şirkete kayyum atandı
Bakan Gürlek sinyali vermişti! 2 şirkete kayyum atandı
08:11
Ayaklarıyla hamur yoğurdu
Ayaklarıyla hamur yoğurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2026 10:21:28. #7.11#
SON DAKİKA: Sepp Piontek Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.