Mikail KARAMAN/ANKARA, SERBEST Güreş Milli Takımı 'Uluslararası Alexandre Medved' Turnuvası için Belarus'a gitti.
12-16 Şubat 2025 tarihleri arasında düzenlenecek 'Uluslararası Alexandre Medved Turnuvası için, Belarus'un Minsk kentine giden Serbest Güreş Milli Takımı kafilesinde, serbest stil kategorisinde yer alan sporcular ve antrenörler şu şekilde açıklandı:
"Sporcular: 1.Muhammed Karavuş (57 kg), 2. Emrah Ormanoğlu (61 kg), 3.Cabbar Duyum (65 kg), 4. Haydar Yavuz (70 kg), 5.Fazlı Eryılmaz (74 kg), 6.Osman Göçen (86 kg).
Antrenörler: Isak Irbaikhanov, Servet Coşkun."
Son Dakika › Spor › Serbest Güreş Milli Takımı Belarus'ta Uluslararası Alexandre Medved Turnuvası için Hazırlanıyor - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?