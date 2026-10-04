Serdal Adalı 3910 oyun 3815'ini alarak üçüncü kez Beşiktaş başkanlığına seçildi - Son Dakika
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Serdal Adalı 3910 oyun 3815'ini alarak üçüncü kez Beşiktaş başkanlığına seçildi

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Beşiktaş'ta tek aday olarak girdiği olağanüstü genel kurulda toplam 3910 oyunun 3815'ini alan Serdal Adalı, üçüncü kez başkanlığa seçildi. Adalı, teşekkür mesajında genel kurul üyelerine teşekkür ederek daha büyük hedeflere birlikte yürüme zamanı olduğunu belirtti.

Beşiktaş Kulübünde tek aday olarak girdiği olağanüstü genel kurulda toplam 3910 oyun, 3815'ini alarak üçüncü kez başkanlığa seçilen Serdal Adalı, teşekkür mesajı yayımladı.

Adalı, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan paylaştığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

"Değerli Beşiktaşlılar, geçtiğimiz 2 gün boyunca idari, mali ve seçimli genel kurullarımızda Beşiktaş'ımız için bir araya geldik. Bir kez daha camiamızın gücünü, güvenini, desteğini arkamıza alarak yolumuza devam ediyoruz. Bu 2 gün boyunca kongrelerimize katılım sağlayan, bize olan güvenlerini bir kez daha gösteren genel kurul üyelerimize çok teşekkür ediyorum. Şimdi bizim için daha çok çalışarak daha büyük hedeflere hep birlikte yürüme zamanı. Genel kurulumuzun Beşiktaş'ımız için hayırlı olmasını diliyor, yeni dönemde Beşiktaş'ımızın layık olduğu başarıları yakalayacağımıza yürekten inanıyorum. Camiamıza saygı ve sevgilerimi sunuyorum."

Kaynak: AA
Serdal AdalıBeşiktaşSporSon Dakika

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SON DAKİKA: Serdal Adalı 3910 oyun 3815'ini alarak üçüncü kez Beşiktaş başkanlığına seçildi - Son Dakika
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