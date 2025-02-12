Serdal Adalı, canlı yayında müjdeyi verdi: Dünyaca ünlü isim, Beşiktaş'ta göreve başlıyor - Son Dakika
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Serdal Adalı, canlı yayında müjdeyi verdi: Dünyaca ünlü isim, Beşiktaş'ta göreve başlıyor

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Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Keny Arroyo ve Elan Ricardo için düzenlenen imza töreninn scouting departmanının yeni şefinin Eduard Graf olduğunu açıkladı. Adalı, Son olarak Dortmund'da şef scout olarak çalışan Graf'ın 1 Mart'ta görevine başlayacağını duyurdu.

12.02.2025 16:49
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Beşiktaş, ara transfer döneminde kadrosuna kattığı genç futbolcular Keny Arroyo ve Elan Ricardo için imza töreni düzenlendi. Siyah-beyazlıların başkanı Serdal Adalı, törende önemli açıklamalarda bulunarak anlaşmaya varılan scout şefini duyurdu.

TEKNİK EKİBE TAKVİYE

Alex Ferguson jenerasyonundan çok önemli bir isimle çalıştıklarını belirten Adalı, "Ayrıca çok önemli yardımcı antrenörleri getirdik. Bize büyük katkı vermeye başladılar. Liverpool'da çalışmış bir yardımcı antrenör aramıza katılacak. Mike Marsh, Ole Gunnar Solskjaer'in teknik ekibine katıldı" dedi. Huddersfield, İngiltere U17, Swansea ve Preston gibi takımlarda yardımcı antrenörlük yapan 55 yaşındaki Marsh, 20212-2015 yılları arasında aynı görevi Liverpool'da da yürütmüştü.

Serdal Adalı, canlı yayında müjdeyi verdi: Dünyaca ünlü isim, Beşiktaş'ta göreve başlıyor
Mike Marsh

EDUARD GRAF, 1 MART'TA GÖREVE BAŞLIYOR

Siyah-beyazlıların yeni scout şefini açıklayan Adalı, Eduard Graf ile anlaştıklarını ve 1 Mart'ta görevine başlayacağını söyledi. Konuya ilişkin Adalı, "Buyradan ismini ilk kez paylaşacağım yeni scout şefimiz Eduard Graf ile de sözleşme imzaladık. 1 Mart itibariyle aramıza katılacak" ifadelerini kullandı.

Serdal Adalı, canlı yayında müjdeyi verdi: Dünyaca ünlü isim, 1 Mart'ta göreve başlıyor
Eduard Graf

EDUARD GRAF KİMDİR?

Kariyerine Arminia Bielefeld altyapısında başlayan Eduard Graf, sonrasında Osnabrück'ün U17 takımında görev aldı. Graf, 2013'de Borussia Dortmund ile anlaştı ve yaklaşık 11 yıl Alman ekibinde farklı görevlerde bulundu. 35 yaşındaki futbol adamı, Borussia Dortmund'da son olarak şef scout olarak çalışıyordu.

Serdal Adalı, canlı yayında müjdeyi verdi: Dünyaca ünlü isim, Beşiktaş\'ta göreve başlıyor

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Son Dakika Spor Serdal Adalı, canlı yayında müjdeyi verdi: Dünyaca ünlü isim, Beşiktaş'ta göreve başlıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • AlexArda:
    menemen yapmak için şefe ne gerek var ya :) 33 4 Yanıtla
  • Çelikk:
    boşuna para veriyor Beşiktaş dibe vuracak ferhat eser gibi 14 4 Yanıtla
  • AlexArda:
    ferhat anneni sakla keşfetmesinler, moral verici olarak kullanırlar :) 9 3 Yanıtla
  • Ender Kervancıoğlu:
    8taşlı ferhat katılıyormusun. Sence dünyaca ünlü isim mi. Daha önce hiç duymuşmuydun. Yoruma gel feroş. 10 2 Yanıtla
  • ferhat eser:
    SERDAL AĞA HERŞEY GÜZEL CANLI SEYREDİYORUM ŞUAN BASIN TOPLANTISINI ŞUNU ÇIKIP AÇIKLA LÜTFEN BEŞİKTAŞ AVRUPADAN KUPA ALMAK ZORUNDA BÜTÜN YATIRIMLAR BU DOĞRULTUDA YAPILMALI CAMİAYI ATEŞLE BAŞKANIM HEDEFİ AVRUPA OLARAK BELİRLE 2 7 Yanıtla
  • ferhat eser:
    alexarda illaKarımaBacıma atlayın diyosun ama onlar artık paslandı ilgilenmiyoruz 1 3 Yanıtla
  • 6490203:
    kıyamam ya nasıl çırpınıyorlar 3 0 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    SANTRFOR MU, 0 0 Yanıtla
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