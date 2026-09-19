Serie A'da Inter, Roma'nın sahasında 2-0 geriden gelip 2-2 berabere kaldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Serie A'da Inter, Roma'nın sahasında 2-0 geriden gelip 2-2 berabere kaldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Serie A'nın 5. haftasında Roma ile Inter 2-2 berabere kaldı. Kone'in iki golüyle 2-0 öne geçen Roma, Lautaro Martinez'in iki golüne engel olamadı; Hakan Çalhanoğlu sakatlığı nedeniyle Inter kadrosunda yoktu ve iki takım 13 puanla ilk iki sırada yer aldı.

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 5. haftasında Roma ile Inter 2-2 berabere kaldı.

Serie A'da haftanın maçı olarak nitelenen müsabakada, ligin puan tablosunda zirvede bulunan Roma ile Inter, başkentteki Olimpiyat Stadı'nda kozlarını paylaştı.

Ev sahibi Roma, maça hızlı başladı ve 6. dakikada Fransız oyuncusu Kone'nin golüyle 1-0 öne geçti. Kone, 37. dakikada takımının ve kendisinin 2. golünü atarak, farkı 2'ye çıkardı ve ilk yarı, ev sahibi takımının 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarıya konuk ekip golle başladı. Inter, takım kaptanı Lautaro Martinez'in 46. dakikadaki golüyle farkı 1'e indirdi: 2-1. Lautaro Martinez, 79. dakikada kendisinin ve takımının 2. golünü atarak, maça yeniden eşitliği getirdi: 2-2.

Karşılaşmada başka gol olmayınca müsabaka 2-2 eşitlikle tamamlandı.

Bu sonuçla Roma, 2-0 öne geçtiği maçta üstünlüğünü koruyamadı ve 1 puana razı oldu. Konuk Inter ise kötü başladığı karşılaşmada sonradan bulduğu gollerle 1 puanı kurtardı.

Roma ve Inter, 5. hafta sonunda 13 puanla ligde ilk iki sırada yer aldı.

Inter'de milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, sakatlığı sebebiyle bu maçın kadrosunda yer almadı.

Bu arada, müsabaka öncesinde, 83 yaşında hayatını kaybeden Inter'in ve İtalya Milli Takımı'nın eski futbolcularından Sandro Mazzola için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Kaynak: AA
Hakan ÇalhanoğluFutbolRomaSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ev alma hayaliyle kandırıldı, 5 çocuğuyla ahırda yaşamaya başladı Ev alma hayaliyle kandırıldı, 5 çocuğuyla ahırda yaşamaya başladı
Trabzon’da şiddetli yağış yolları göle çevirdi, havalimanı otoparkı su altında kaldı Trabzon'da şiddetli yağış yolları göle çevirdi, havalimanı otoparkı su altında kaldı
Meral Akşener Vakfı’nın logosu belli oldu Meral Akşener Vakfı’nın logosu belli oldu
Erzurum’da silahlı çatışmada 1’i polis 12 kişi yaralandı, 3 şüpheli gözaltına alındı Erzurum'da silahlı çatışmada 1'i polis 12 kişi yaralandı, 3 şüpheli gözaltına alındı
Alanya seferinde taciz iddiası Otobüs muavini gözaltına alındı Alanya seferinde taciz iddiası! Otobüs muavini gözaltına alındı
Türkiye ile gerilimi doğruladı: Çalkantılı görünüyor Türkiye ile gerilimi doğruladı: Çalkantılı görünüyor
21:55
Salah hat-trick yaptı Trabzonspor, Galatasaray’a gol oldu yağdı
Salah hat-trick yaptı! Trabzonspor, Galatasaray'a gol oldu yağdı
21:36
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan BM Genel Kurulu’na katılacak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan BM Genel Kurulu'na katılacak
21:22
Okan Buruk’a büyük şok Maç 3-0 olunca Galatasaray taraftarı çıldırdı
Okan Buruk'a büyük şok! Maç 3-0 olunca Galatasaray taraftarı çıldırdı
21:18
HSK’nın görevden uzaklaştırdığı savcı Uçuk’un ifadesi ortaya çıktı
HSK’nın görevden uzaklaştırdığı savcı Uçuk'un ifadesi ortaya çıktı
20:12
Salah, Türkiye’deki derbi kariyerine çok hızlı başladı
Salah, Türkiye'deki derbi kariyerine çok hızlı başladı
19:52
İstanbul’da toprak kayması: Ekipler zamanla yarışıyor
İstanbul'da toprak kayması: Ekipler zamanla yarışıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.09.2026 21:58:50. #7.12#
SON DAKİKA: Serie A'da Inter, Roma'nın sahasında 2-0 geriden gelip 2-2 berabere kaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement