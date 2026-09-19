Serie A'da Inter, Roma'nın sahasında 2-0 geriden gelip 2-2 berabere kaldı

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 5. haftasında Roma ile Inter 2-2 berabere kaldı.

Serie A'da haftanın maçı olarak nitelenen müsabakada, ligin puan tablosunda zirvede bulunan Roma ile Inter, başkentteki Olimpiyat Stadı'nda kozlarını paylaştı.

Ev sahibi Roma, maça hızlı başladı ve 6. dakikada Fransız oyuncusu Kone'nin golüyle 1-0 öne geçti. Kone, 37. dakikada takımının ve kendisinin 2. golünü atarak, farkı 2'ye çıkardı ve ilk yarı, ev sahibi takımının 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarıya konuk ekip golle başladı. Inter, takım kaptanı Lautaro Martinez'in 46. dakikadaki golüyle farkı 1'e indirdi: 2-1. Lautaro Martinez, 79. dakikada kendisinin ve takımının 2. golünü atarak, maça yeniden eşitliği getirdi: 2-2.

Karşılaşmada başka gol olmayınca müsabaka 2-2 eşitlikle tamamlandı.

Bu sonuçla Roma, 2-0 öne geçtiği maçta üstünlüğünü koruyamadı ve 1 puana razı oldu. Konuk Inter ise kötü başladığı karşılaşmada sonradan bulduğu gollerle 1 puanı kurtardı.

Roma ve Inter, 5. hafta sonunda 13 puanla ligde ilk iki sırada yer aldı.

Inter'de milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, sakatlığı sebebiyle bu maçın kadrosunda yer almadı.

Bu arada, müsabaka öncesinde, 83 yaşında hayatını kaybeden Inter'in ve İtalya Milli Takımı'nın eski futbolcularından Sandro Mazzola için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.