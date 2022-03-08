Serik Belediyespor'da teknik direktörlüğe Özcan Kızıltan getirildi - Son Dakika
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Serik Belediyespor'da teknik direktörlüğe Özcan Kızıltan getirildi

08.03.2022 11:36
Serik Belediyespor'da teknik direktörlüğe Özcan Kızıltan getirildi

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Serik Belediyespor, teknik direktör Özcan Kızıltan ile sözleşme imzaladı.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Serik Belediye spor, teknik direktör Özcan Kızıltan ile sözleşme imzaladı.

Teknik Direktör Hakan Yılmaz ile yollarını ayıran Serik Belediyespor, tecrübeli hoca Özcan Kızıltan ile 1,5 yıllığına anlaştı.

Kulüp Başkanı Halil Deligöz, "Bulunduğumuz yerin farkındayız. Yönetim kurulu üyelerimiz ile birlikte birçok ismi masaya yatırdık. Bu isimler arasında Özcan hocanın ismi ön plana çıktı. Kendisini kulübümüze davet ettik. Karşılıklı istişarelerden sonra tecrübesi, bilgi birikimi ve grubumuzu tanıması açısından kulübümüze faydalı olabileceğini değerlendirdik. Hocamızın takımımızı daha yukarılara taşıyacağına inancımız tamdır." dedi.

Son olarak Ankaraspor'un teknik direktörlüğünü yapan Kızıltan, daha öncede sırasıyla Yeni Malatya, Göztepe, Boluspor, Bucaspor, Sakaryaspor, Balıkesirspor, Mersin İdman Yurdu, Amed SK, Erzincanspor, Nevşehir Bld. Bayburt İl Özel İdare, Tarsus İdman Yurdu, Turgutlu spor ile Fenerbahçe altyapısında görev almıştı.

Kızıltan, futbolculuk döneminde Fenerbahçe, Sakaryaspor ve Mersin İdmanyurdu formalarını giymişti.

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Futbol Federasyonu, Özcan Kızıltan, Hakan Yılmaz, Sakaryaspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Serik Belediyespor'da teknik direktörlüğe Özcan Kızıltan getirildi - Son Dakika


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