Serkan Çayır: "Elazığsporumuzu hak ettiği yerlere taşıyacağız" - Son Dakika
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Serkan Çayır: "Elazığsporumuzu hak ettiği yerlere taşıyacağız"

09.05.2022 15:31
Serkan Çayır: "Elazığsporumuzu hak ettiği yerlere taşıyacağız"

Elazığspor'un küllerinden yeniden doğmuş olarak girmenin heyecanını yaşadığını belirten Kulüp Başkanı Serkan Çayır, "Birlik ve beraberliğin sağlandığı bu ortamda, yeni stadyumumuzla birlikte Elazığsporumuzu hak ettiği yerlere taşımanın çabası içerisinde olacağımızı ifade etmek istiyorum" dedi.

Elazığspor'un küllerinden yeniden doğmuş olarak girmenin heyecanını yaşadığını belirten Kulüp Başkanı Serkan Çayır, "Birlik ve beraberliğin sağlandığı bu ortamda, yeni stadyumumuzla birlikte Elazığsporumuzu hak ettiği yerlere taşımanın çabası içerisinde olacağımızı ifade etmek istiyorum" dedi.

TFF 3. Lig 1. Grup'ta son 10 haftayı yenilmezlik serisi yakalayarak tamamlayan ve averaj farkıyla lige tutunan Elazığspor'da başkan Serkan Çayır, açıklamalarda bulundu. Çayır açıklamasında, "1967 yılında kurulan ve 55 yıllık şanlı bir geçmişe sahip olan ay yıldızlı çayda çıra armalı Elazığsporumuz, bin bir zorluklarla geçen sezonun ardından kümede kalarak büyük bir başarıya imza atmıştır. 10 maçlık yenilmezlik serisiyle noktaladığımız sezonda başta maddi ve manevi sürekli yanımızda olup bizlere inanılmaz bir güç veren Belediye Başkanımız Şahin Şerifoğulları'na Elazığspor camiası ve kulübüm adına şükranlarımı sunuyorum. Yine destekleriyle bizlere güç katan siyasi parti il başkanlarına, sivil toplum kuruluşlarına, basınımızın güzide mensuplarına ve arma için cefalar çeken Büyük Elazığspor taraftarlarına teşekkürlerimi arz ediyorum. Yine büyük bir başarı hikayesi yazarak Elazığspor tarihine isimlerini altın harflerle yazdıran birbirinden değerli ve karakterli futbolcu kardeşlerime minnet duygularımı iletiyorum. Aziz şehrimizin gururu ve en büyük sivil toplum kuruluşu olan Elazığsporumuz, önümüzdeki yıllara küllerinden yeniden doğmuş olarak girmenin heyecanını yaşamaktadır. Birlik ve beraberliğin sağlandığı bu ortamda, yeni stadyumumuzla birlikte Elazığsporumuzu hak ettiği yerlere taşımanın çabası içerisinde olacağımızı ifade etmek istiyorum. Son olarak birbirinden değerli yönetim kurulu üyelerimizle birlikte Elazığsporumuzu ligde bırakmanın onurunu ve gururunu yaşıyor" diye konuştu. - ELAZIĞ

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Türkiye Futbol Federasyonu, Elazığspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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