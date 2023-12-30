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Servet Çetin, Sivasspor'dan istifa etti - Son Dakika
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Servet Çetin, Sivasspor'dan istifa etti

Sivasspor Teknik Direktörü Servet Çetin, bugün kulüp yöneticileri ile yaptığı toplantı sonrasında istifasını sundu. Sezon başında Rıza Çalımbay'ın yerine getirilen Çetin'in istifası yönetim tarafından kabul edildi.

Servet Çetin, Sivasspor\'dan istifa etti
30.12.2023 - 15:52,
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Sivasspor Teknik Direktörü Servet Çetin bugün kulüp yöneticileri ile yaptığı toplantı sonrasında istifasını sundu.

Sivasspor'a sezon başında Rıza Çalımbay'ın yerine teknik direktör olarak getirilen Servet Çetin, bugün kulüp tesislerinde yönetimle yaptığı toplantı sonrasında ayrılma kararı aldı. Yönetimin ise Çetin'in istifasını kabul ettiği bildirildi. Sivasspor'un kısa süre içerisinde resmi açıklamayı yapacağı öğrenildi.

Kaynak: DHA
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