Seydikemer\'de Amatör Spor Haftası Etkinlikleri

Spor

Amatör Spor Haftası etkinlikleri kapsamında, Seydikemer İlçesi'nde bulunan Kadıköy İlkokulu öğrencileri Seydikemer Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından organize edilen etkinliklerde buluştu.

Seydikemer Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından organize edilen etkinlikte, öğrenciler antrenörler eşliğinde çeşitli sportif aktivitelerle buluşarak hem eğlendi hem de sağlıklı yaşamın önemini bir kez daha anladı.

Sporun ve hareketin öneminin vurgulandığı etkinlikte, çocukların neşesi ve enerjisi gözlerden kaçmadı. Öğrenciler, farklı branşlardaki aktivitelerde eğlenerek, takım ruhunu ve fair play anlayışını deneyimledi. Seydikemer Gençlik ve Spor İlçe Müdürü, etkinliğin amacının çocuklara spor sevgisi aşılamak ve aktif bir yaşam tarzını benimsetmek olduğunu belirtti.

Etkinliğin sonunda öğrencilere küçük hediyeler dağıtıldı. - MUĞLA