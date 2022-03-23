Seyhan Belediye Başkanlığı Koşusu'nu Toramankaya kazandı - Son Dakika
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Seyhan Belediye Başkanlığı Koşusu'nu Toramankaya kazandı

23.03.2022 10:20
Seyhan Belediye Başkanlığı Koşusu'nu Toramankaya kazandı

Seyhan Belediye Başkanlığı Koşusu'nu Toramankaya kazandı.

Seyhan Belediye Başkanlığı Koşusu'nu Toramankaya kazandı. Yeşiloba Hipodromunda gerçekleşen kupalı koşuda birinciliğe uzanan Toramankaya'nın kupasını Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay at sahibi Ahmet Kaya'ya verdi.

2000 metre mesafeli kum pistte yapılan ve 4 ve yukarı 5 arap safkanın katıldığı kupalı yarışta Halis Karataş idaresindeki Toramankaya 2.25.53 derece ile birinciliği elde ederken Aypars ikinci, Bayemir üçüncü, Çelikkalkan ise dördüncü oldu. Yarış sonrası düzenlenen törende birinci olan Toramankaya'nın sahibi Ahmet Kaya'yı tebrik edip kupa ve çiçek veren Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, " Güzel ve heyecanlı bir yarış oldu. Bundan sonraki yarışlar için başarılar diliyorum" dedi.

Homurlu ve Güralp'da izledi

Başkan Akay, ayrıca Yüksek Komiserler Kurulu üyesi ve Türkiye Jokey Kulübü eski Başkanları'ndan Behçet Homurlu'ya günün anısına çiçek takdim etti. Kupa töreninde Hipodrom Müdürü Bora Güralp de yer aldı. - ADANA

Seyhan Belediye Başkanlığı Koşusu'nu Toramankaya kazandı

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Belediye Başkanlığı, Akif Kemal Akay, Ahmet Kaya, Seyhan, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Seyhan Belediye Başkanlığı Koşusu'nu Toramankaya kazandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Seyhan Belediye Başkanlığı Koşusu'nu Toramankaya kazandı - Son Dakika
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