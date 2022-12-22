Milli futbolcu, Süper Lig'e geri dönüyor! Galatasaray, Acun Ilıcalı ile ilk teması kurdu - Son Dakika
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Milli futbolcu, Süper Lig'e geri dönüyor! Galatasaray, Acun Ilıcalı ile ilk teması kurdu

22.12.2022 09:41

Sezon başında Antalyaspor'dan Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'e 4 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olan Doğukan Sinik, beklediği şansı bulamadı. Genç oyuncuyu kadrosuna katmak isteyen Galatasaray, İngiliz ekibinin 4 milyon euro bonservisin altında düşmemesi sonrası takas formülünü devreye sokmayı planlıyor.

Antalyaspor'da gösterdiği başarılı performansın ardından İngiltere Championship ekibi Hull City'e transfer olan Doğukan Sinik için Galatasaray harekete geçti.

HULL CITY, 4 MİLYON EURONUN ALTINA DÜŞMEYECEK

Fanatik'te yer alan habere göre, milli futbolcuyu 4 milyon euro bedelle sezon başında kadrosuna katan Acun Ilıcalı'nın takımı, sarı-kırmızılılarla görüşmelerde bu rakamın altına düşmeyi kesinlikle düşünmüyor. Yerli futbolcu havuzunu genişletmek isteyen Galatasaray'ın Doğukan Sinik transferinde ısrarcı olduğu ve takas formülünü devreye sokacağı belirtildi.

HALİL DE LİSTEDE

Galatasaray, Doğukan Sinik'in yanı sıra Halil Akbunar transferinde de sona geliyor. Şampiyonluk yarışında yerli oyuncu sayısını artırmak isteyen sarı-kırmızılılar, derin bir kadro kurmak için çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.

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Doğukan Sinik, Acun Ilıcalı, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Milli futbolcu, Süper Lig'e geri dönüyor! Galatasaray, Acun Ilıcalı ile ilk teması kurdu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Milli futbolcu, Süper Lig'e geri dönüyor! Galatasaray, Acun Ilıcalı ile ilk teması kurdu - Son Dakika
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