Milli futbolcu, Süper Lig'e geri dönüyor! Galatasaray, Acun Ilıcalı ile ilk teması kurdu

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Antalyaspor'da gösterdiği başarılı performansın ardından İngiltere Championship ekibi Hull City'e transfer olan Doğukan Sinik için Galatasaray harekete geçti.

HULL CITY, 4 MİLYON EURONUN ALTINA DÜŞMEYECEK

Fanatik'te yer alan habere göre, milli futbolcuyu 4 milyon euro bedelle sezon başında kadrosuna katan Acun Ilıcalı'nın takımı, sarı-kırmızılılarla görüşmelerde bu rakamın altına düşmeyi kesinlikle düşünmüyor. Yerli futbolcu havuzunu genişletmek isteyen Galatasaray'ın Doğukan Sinik transferinde ısrarcı olduğu ve takas formülünü devreye sokacağı belirtildi.

HALİL DE LİSTEDE

Galatasaray, Doğukan Sinik'in yanı sıra Halil Akbunar transferinde de sona geliyor. Şampiyonluk yarışında yerli oyuncu sayısını artırmak isteyen sarı-kırmızılılar, derin bir kadro kurmak için çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.