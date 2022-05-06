Trabzonspor'un 2010-2011 şampiyonluğunu sahiplenmesi ve Antalyaspor maçında açılan pankarta ilişkin çok sert ifadeler kullanan Ali Koç, TFF'ye 28 şampiyonluk çağrısını bir kez daha yaptı.
Ali Koç yaptığı açıklamada, "Bugün, şunu söylüyorum; TFF'nin düştüğü durum, adaletle zerre ilgilerinin olmadığı ortadayken, bizim haksızlardan hak bekleyerek kaybedeceğimiz bir gün dahi yok!" dedi. Koç ayrıca yeni sezonda formaların hazır olduğunu ancak 2022-2023 sezonundan itibaren Fenerbahçe armasında 5 yıldız olacağını ifade etti.
Son Dakika › Spor › Sezona yıldızsız formayla giren Fenerbahçe 5.yıldızlı formalarla sahaya çıkmaya hazırlanıyor - Son Dakika