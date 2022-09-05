Son şampiyon Medvedev, ABD Açık'a 4. turda veda etti - Son Dakika
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Son şampiyon Medvedev, ABD Açık'a 4. turda veda etti

05.09.2022 10:08
Son şampiyon Medvedev, ABD Açık'a 4. turda veda etti

Sezonun son grand slam tenis turnuvası ABD Açık'ta erkeklerin 1 numaralı seribaşı Rus Daniil Medvedev, 4. turda elendi.

Sezonun son grand slam tenis turnuvası ABD Açık'ta erkeklerin 1 numaralı seribaşı Rus Daniil Medvedev, 4. turda elendi.

New York kentinde düzenlenen turnuvanın 7. günü akşam seansı maçlarıyla tamamlandı.

23 numaralı seribaşı ve bu yılın Wimbledon finalisti Avustralyalı Nick Kyrgios ile karşılaşan dünya klasmanının 1 numarası Medvedev, rakibine 7-6, 3-6, 6-3 ve 6-2'lik setlerle 3-1 yenildi.

Medvedev'in elenmesiyle İspanyol Carlos Alcaraz ve Norveçli Casper Ruud'a dünya 1 numarası olma şansı doğdu. Bu iki raketten biri finalde Rafael Nadal ile karşılaşmadan şampiyonluğa ulaşmaları halinde kariyerlerinde ilk kez klasmanın zirvesine çıkacak.

Rus Karen Khachanov (27), İspanyol Pablo Carreno Busta'yı (12) 4-6, 6-3, 6-1, 4-6 ve 6-3'lük setlerle 3-2 mağlup ederek turnuvada ilk kez çeyrek final bileti aldı.

Şu ana kadar oynanan maçların ardından çeyrek finalde Nick Kyrgios-Karen Khachanov ve Matteo Berrettini-Casper Ruud eşleşmeleri oluştu.

Jabeur ve Gauff, tur atladı

Tek kadınlarda 5 numaralı seribaşı ve bu yılın Wimbledon finalisti Tunuslu Ons Jabeur, 18 numaralı seribaşı Rus Veronika Kudermetova'yı 7-6 ve 6-4'lük setlerle turnuva dışında bıraktı.

12 numaralı seribaşı ABD'li Coco Gauff, Çinli Shuai Zhang'ı 7-5'lik setlerle geçerek ülkesinde düzenlenen turnuvada ilk kez çeyrek finale yükseldi.

Serena Williams'ı eleyen dünya 46 numarası Avustralyalı Ajla Tomljanovic de Rus Liudmila Samsonova'yı 7-6 ve 6-1'lik setlerle 2-0 mağlup ederek turnuvada ilk kez çeyrek finale çıkma başarısını gösterdi.

Çeyrek finalde Ons Jabeur-Ajla Tomljanovic ile Coco Gauff-Caroline Garcia eşleşmeleri oluştu.

Togan Tokaç, ilk turu geçemedi

Gençler ana tabloda mücadele eden Togan Tokaç, ilk tur maçında 10 numaralı seribaşı Polonyalı Martyn Pawelski ile karşılaştı.

Pawelski, 1 saat 47 dakika süren mücadeleden 7-6, 4-6 ve 6-1'lik setlerle 2-1 galip ayrıldı.

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Kaynak: AA

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Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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