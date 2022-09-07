Turnuvanın 4. turunda İspanyol Rafael Nadal 'ı eleyen 22 numaralı seribaşı Frances Tiafoe, 9 numaralı seribaşı Rus Andrey Rublev'i de 7-6, 7-6 ve 6-4'lük setlerle 3-0 mağlup etti.

Kadınlarda 6 numaralı seribaşı Sabalenka, 22 numaralı seribaşı Çek Karolina Pliskova 'yı 6-1 ve 7-6'lık setlerle 2-0 yenerek geçen yılın ardından bu yıl da son 4 raket arasına kaldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › ABD Açık'ta Aryna Sabalenka ve Frances Tiafoe yarı finale çıktı - Son Dakika

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