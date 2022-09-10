ABD Açık tek erkekler finalinde Ruud ile Alcaraz karşılaşacak - Son Dakika
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ABD Açık tek erkekler finalinde Ruud ile Alcaraz karşılaşacak

10.09.2022 10:02
ABD Açık tek erkekler finalinde Ruud ile Alcaraz karşılaşacak

Sezonun son grand slam tenis turnuvası ABD Açık'ta tek erkeklerde Norveçli Casper Ruud ve İspanyol Carlos Alcaraz finale yükseldi.

Sezonun son grand slam tenis turnuvası ABD Açık'ta tek erkeklerde Norveçli Casper Ruud ve İspanyol Carlos Alcaraz finale yükseldi.

New York kentinde düzenlenen turnuvanın 12. gününde erkekler yarı final maçları oynandı.

Bu yılın Fransa Açık finalisti Casper Ruud (5 numaralı seribaşı), Karen Khachanov'u (27) 3-1 (7-6, 6-2, 5-7, 6-2) yenerek ABD Açık'ta ilk kez adını finale yazdırdı.

Carlos Alcaraz (3) ile Frances Tiafoe (22) arasındaki diğer yarı final mücadelesinin galibi ise 4 saat 19 dakika sonunda belirlendi.

Maçı 6-7, 6-3, 6-1, 6-7 ve 6-3'lük setlerle 3-2 kazanan Alcaraz, kariyerinde ilk defa bir grand slam turnuvasında finale çıktı.

19 yaşındaki Alcaraz, Pete Sampras'tan (1990 yılı) beri en genç ABD Açık, Rafael Nadal'dan (2005 Fransa Açık) bu yana ise en genç grand slam finalisti oldu.

Norveçli Ruud ile İspanyol Alcaraz arasındaki final karşılaşması, yarın TSİ 23.00'te başlayacak.

İki tenisçi, hem kariyerlerinin ilk grand slam şampiyonluğu hem de dünya sıralamasında ilk kez 1 numaraya yerleşmek için korta çıkacak.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Spor ABD Açık tek erkekler finalinde Ruud ile Alcaraz karşılaşacak - Son Dakika

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