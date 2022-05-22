Shane Larkin: Tarih yazmaya devam edeceğiz

"Bu kadroyla başaramayacağımız bir şey yok"

"Ergin hocayla birlikte istediğim, hayal ettiğim oyuncu olabiliyorum"

ATA SELÇUK - İBRAHİM YILDIZ/ İSTANBUL,- Anadolu Efesli Shane Larkin, "Muhteşem bir duygu. Türk basketbolu ve kulübümüz için çok özel bir şey başardık. Umarım bu şekilde tarih yazmaya devam edeceğiz" dedi.

Turkish Airlines EuroLeague Final Four'da Real Madrid'i 58-57 mağlup ederek üst üste 2'nci kez şampiyon olan Anadolu Efes yurda döndü. Takımın yıldız isimlerinden Shane Larkin, İstanbul Havalimanı'nda Demirören Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulundu.

Özel bir başarı yakaladıklarını dile getiren Larkin, "Muhteşem bir duygu. 4 yıldır bu takımın bir parçası olmak harika bir şey. Çok özel bir şey başardık. Türk basketbolu ve kulübümüz için çok özel bir şey başardık. Umarım bu şekilde tarih yazmaya devam edeceğiz" diye konuştu."BU KADROYLA BAŞARAMAYACAĞIMIZ BİR ŞEY YOK"Sezonun henüz bitmediğini, oynayacakları maçlar olduğunu belirten Larkin, "Öncelikle bu sezonu başarılı bir şekilde tamamlamamız gerekiyor. Daha maçlarımız var. Ancak oluşturduğumu bu aileyle, kadroyla yapamayacağımızı söyleyeceğim bir şey yok. Bu kadro ile asla, asla diyemeyiz" ifadelerini kullandı."ERGİN HOCAYLA BİRLİKTE İSTEDİĞİM, HAYAL ETTİĞİM OYUNCU OLABİLİYORUM"

Anadolu Efes'in tecrübeli başantrenörü Ergin Ataman ile ilgili düşünceleri sorulan Shane Larkin, "Ergin hoca bana her zaman inanıyor. Olmak istediğim kişi olmama izin veriyor. Bu da bence başarımızdaki önemli şeylerden bir tanesi. Onunla birlikte istediğim, hayal ettiğim oyuncu olabiliyorum" şeklinde konuştu.