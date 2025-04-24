NBA play-off'larında milli basketbolcu Alperen Şengün'ün formasını giydiği Houston Rockets ile Golden State Warriors karşı karşıya geldi. Houston, rakibini 109-94 yenerek seride durumu 1-1 yaptı.
Batı Konferansı 1. turunda Houston Rockets, Alperen Şengün'ün 17 sayı, 16 ribaunt ve 7 asistle double-double yaptığı maçtan 109-94 galip ayrılarak Warriors karşısında seriyi 1-1'e taşıdı.
Maç sonu yorum yapan NBA efsanesi Shaquille O'Neal, Alperen için, "Türk Terminatör'ün nasıl döndüğüne bakın! Adamım Dino Radja ile aynı seviyede olabilir. Dönüyor, dönüyor ve sol elle bitiriyor... Boyalı alanı domine ediyor." dedi.
Öte yandan yine NBA efsanelerinden olan bir diğer isim Charles Barkley, Alperen için, 'İtiraf etmeliyim ki Alperen'in bu kadar atletik olduğunu bilmiyordum. Birkaç smacı ve dönüşü vardı ki muhteşemlerdi!" sözlerini sarf etti.
Alperen Şengün, çıktığı ilk 2 maçta 21.5 sayı, 12.5 ribaunt, 4 asist, 2.5 top çalma ve yüzde 51.5 saha içi isabeti ortalamaları yakaladı.
Son Dakika › Spor › Shaquille O'Neal, Alperen Şengün'ü yere göğe sığdıramadı: 'Türk Terminatör' - Son Dakika
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