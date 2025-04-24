Shaquille O'Neal, Alperen Şengün'ü yere göğe sığdıramadı: 'Türk Terminatör' - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Shaquille O'Neal, Alperen Şengün'ü yere göğe sığdıramadı: 'Türk Terminatör'

Geniş Video İzle

NBA play-off serisi ikinci maçında Houston Rockets'ın Golden State Warriors'ı 109-94 mağlup ettiği maçta maça double-double ile damga vuran Alperen Şengün'ün performansı, NBA efsaneleri Shaquille O'Neal ve Charles Barkley'i büyüledi.

24.04.2025 14:14  Güncelleme: 14:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

NBA play-off'larında milli basketbolcu Alperen Şengün'ün formasını giydiği Houston Rockets ile Golden State Warriors karşı karşıya geldi. Houston, rakibini 109-94 yenerek seride durumu 1-1 yaptı.

ALPEREN'İ KİMSE TUTAMADI

Batı Konferansı 1. turunda Houston Rockets, Alperen Şengün'ün 17 sayı, 16 ribaunt ve 7 asistle double-double yaptığı maçtan 109-94 galip ayrılarak Warriors karşısında seriyi 1-1'e taşıdı.

O'NEAL: ''TÜRK TERMİNATÖR''

Maç sonu yorum yapan NBA efsanesi Shaquille O'Neal, Alperen için, "Türk Terminatör'ün nasıl döndüğüne bakın! Adamım Dino Radja ile aynı seviyede olabilir. Dönüyor, dönüyor ve sol elle bitiriyor... Boyalı alanı domine ediyor." dedi.

BARKLEY: ''DÖNÜŞLERİ MÜKEMMELDİ''

Öte yandan yine NBA efsanelerinden olan bir diğer isim Charles Barkley, Alperen için, 'İtiraf etmeliyim ki Alperen'in bu kadar atletik olduğunu bilmiyordum. Birkaç smacı ve dönüşü vardı ki muhteşemlerdi!" sözlerini sarf etti.

PLAY-OFF MODUNU AÇTI

Alperen Şengün, çıktığı ilk 2 maçta 21.5 sayı, 12.5 ribaunt, 4 asist, 2.5 top çalma ve yüzde 51.5 saha içi isabeti ortalamaları yakaladı.

Shaquille O\'Neal, Alperen Şengün\'ü yere göğe sığdıramadı: \'Türk Terminatör\'
Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır

Golden State Warriors, Shaquille O’neal, Houston Rockets, Alperen Şengün, Basketbol, Spor, NBA, Son Dakika

Son Dakika Spor Shaquille O'Neal, Alperen Şengün'ü yere göğe sığdıramadı: 'Türk Terminatör' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Behzat:
    Şahekira demişse doğru demiş. 5 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Depremden çay bardağıyla kaçtı, dışarı çıkar çıkmaz da yudumladı Depremden çay bardağıyla kaçtı, dışarı çıkar çıkmaz da yudumladı
Engelli vatandaşı kucaklayan kahraman depremden böyle kaçtı Engelli vatandaşı kucaklayan kahraman depremden böyle kaçtı
Depreme canlı yayında yakalandı, yaşananları anbean anlattı Depreme canlı yayında yakalandı, yaşananları anbean anlattı
BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’ten Türkiye’ye deprem mesajı: Tam dayanışma içindeyiz BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'ten Türkiye'ye deprem mesajı: Tam dayanışma içindeyiz
Depreme çalışırken yakalanan işçi, binadan atladı Depreme çalışırken yakalanan işçi, binadan atladı
Naci Görür’den ’Evlere girelim mi’ sorusuna yanıt: Kolon ve kirişlerden ses geliyorsa girmeyin Naci Görür'den 'Evlere girelim mi?' sorusuna yanıt: Kolon ve kirişlerden ses geliyorsa girmeyin
Sağlık Bakanı Memişoğlu: 236 vatandaşımız depremden etkilendi Sağlık Bakanı Memişoğlu: 236 vatandaşımız depremden etkilendi
Esenyurt’ta depremin etkisiyle kule vinç havada sallandı O anlar kameralarda Esenyurt'ta depremin etkisiyle kule vinç havada sallandı! O anlar kameralarda
Depremde bina duvarlarının yıkılma anı kamerada Depremde bina duvarlarının yıkılma anı kamerada
DEM Parti heyeti, bugün Bakan Tunç ile görüşecek DEM Parti heyeti, bugün Bakan Tunç ile görüşecek
İşte İstanbul’u sallayan 6,2’lik depremin korkunç sesi İşte İstanbul'u sallayan 6,2'lik depremin korkunç sesi

15:56 Bakan Kurum: İstanbul için vakit daralıyor, 1.5 milyon riskli bina var Bakan Kurum: İstanbul için vakit daralıyor, 1.5 milyon riskli bina var
15:34 Belediyeden skandal 23 Nisan gösterisi Tepkiler dinmeyince kültür müdürü görevden alındı Belediyeden skandal 23 Nisan gösterisi! Tepkiler dinmeyince kültür müdürü görevden alındı
14:13 Bu nasıl vicdansızlık İstanbul’daki deprem anında hırsızlığa geldiler Bu nasıl vicdansızlık! İstanbul'daki deprem anında hırsızlığa geldiler
13:12 Japon Deprem Uzmanı Yoshinori Moriwaki’den İstanbulluları korkutacak sözler Japon Deprem Uzmanı Yoshinori Moriwaki'den İstanbulluları korkutacak sözler
12:38 DEM heyetinden sürpriz “tecrit“ çıkışı: Bazı gelişmeler olabilir DEM heyetinden sürpriz "tecrit" çıkışı: Bazı gelişmeler olabilir
22:40 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 6.2 büyüklüğündeki depremle ilgili açıklama Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 6.2 büyüklüğündeki depremle ilgili açıklama
22:12 İstanbul, Yalova, Kocaeli ve Tekirdağ’da okullar tatil İstanbul, Yalova, Kocaeli ve Tekirdağ'da okullar tatil
22:03 İstanbul’daki depremin ardından yurttaşlar parklara akın etti İstanbul'daki depremin ardından yurttaşlar parklara akın etti
21:40 Bahçeli’den İstanbul depremine ilişkin ilk açıklama: Artık İstanbul’un bir numaralı gündemdir Bahçeli'den İstanbul depremine ilişkin ilk açıklama: Artık İstanbul'un bir numaralı gündemdir
21:35 11 yıl sonra ilk DEM Parti 23 Nisan resepsiyonunda katıldı: MHP ile tokalaştılar 11 yıl sonra ilk! DEM Parti 23 Nisan resepsiyonunda katıldı: MHP ile tokalaştılar
21:21 İstanbul’daki depremin ardından kentten ayrılmaya çalışan araçlar trafiği kilitledi İstanbul'daki depremin ardından kentten ayrılmaya çalışan araçlar trafiği kilitledi
21:20 6.2 büyüklüğündeki depremle ilgili ilk rapor yayımlandı 6.2 büyüklüğündeki depremle ilgili ilk rapor yayımlandı
21:05 Deprem esnasında tarihi sur duvarından dev kütle düştü Deprem esnasında tarihi sur duvarından dev kütle düştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.04.2025 16:04:22. #7.11#
SON DAKİKA: Shaquille O'Neal, Alperen Şengün'ü yere göğe sığdıramadı: 'Türk Terminatör' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.