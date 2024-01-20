 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Sinan Bür, Bursaspor'un yeni başkanı oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Sinan Bür, Bursaspor'un yeni başkanı oldu

Bursaspor Kulübü'nde yapılan olağanüstü kongrede 507 oy alan Sinan Bür, yeşil-beyazlıların yeni başkanı oldu. Olağanüstü Genel Kurul'da 1163 üyenin katılımıyla gerçekleşen seçimde rakibi Raşit Barışıcı'yı geride bırakan Bür, kulübün yeni yönetim kadrosunu da açıkladı.

Sinan Bür, Bursaspor\'un yeni başkanı oldu
20.01.2024 - 19:49,
Abone Ol

Bursaspor Kulübü'nde yapılan olağanüstü kongrede 507 oy alan Sinan Bür yeşil-beyazlıların yeni başkanı oldu.

Bursaspor'da Olağanüstü Genel Kurul gerçekleşti. Merinos Kültür Merkezi'nde gerçekleşen kongre sonucunda 507 oy alan Sinan Bür, yeşil-beyazlıların yeni başkanı oldu. Bursaspor Olağanüstü Seçimli, Mali, İdari Genel Kurulu'na oy kullanma hakkı olan 3 bin 86 üyeden 1163'ü katılım sağladı. Sinan Bür'ün rakibi Raşit Barışıcı ise 240 oy alabildi. Kullanılan 750 oyun 3'ü ise geçersiz sayıldı.

Bursaspor borcu 1 milyar 298 milyon TL

Oylama işlemleri öncesinde yapılan konuşmalarda ilk sözü Bursaspor Kulübü İdari ve Mali İşlerden Sorumlu Asbaşkan Ali Ekber Kartum aldı. Kartum, Bursaspor'un güncel borcunun 1 milyar 298 milyon TL olduğunu açıkladı. Ardından söz alan eski Başkan Recep Günay, kulübün puan silme cezası aldığından habersiz olarak üyelere seslenince kongrede gerginlik yaşandı. Bursasporlu bir üye TFF'nin resmi sitesinden açıklanan kararı gösterince Günay da, "Ben görmemişim" dedi.

Recep Günay yönetimi ibra edilmedi

Ardından tepkilere dayanamayan Recep Günay, üyelikten de istifa ettiğini açıklayarak, toplantıyı terk etti. Olağanüstü Genel Kurul'da yapılan oylama sonucundan da Recep Günay ve yönetimi ibra edilmedi.

Sinan Bür'ün yönetim kadrosu da belli oldu

Bursaspor'un yeni başkanı Sinan Bür'ün listesinde; Ünal Yanar, Sinan Oral, Erkan Öncel, Ercan Bayraktar, Adem Bostan, Erdinç Doğan, İsmail Ertekin ve Alper Özyüksel yer aldı. - BURSA

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Recep Günay, Bursaspor, Merinos, Finans, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Sinan Bür, Bursaspor'un yeni başkanı oldu - Son Dakika


10:12
Hindistan'a ait bir yolcu uçağı Afganistan'ın kuzeyinde düştü Hindistan'a ait bir yolcu uçağı Afganistan'ın kuzeyinde düştü
09:38
Teknoloji şirketi CEO'sunun korkunç ölümü! Çalışanlarının gözü önünde metrelerce yüksekten yere çakıldı Teknoloji şirketi CEO'sunun korkunç ölümü! Çalışanlarının gözü önünde metrelerce yüksekten yere çakıldı
08:55
Kanye West'in eşi Censori, mini bikini üstüyle sokağa çıktı Kanye West'in eşi Censori, mini bikini üstüyle sokağa çıktı
08:07
Göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonda 11 organizatör ve 92 düzensiz göçmen yakalandı Göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonda 11 organizatör ve 92 düzensiz göçmen yakalandı
03:10
İstanbul-İzmir seferi yapan uçağa lazer tutuldu! Tehlike anları saniye saniye kamerada İstanbul-İzmir seferi yapan uçağa lazer tutuldu! Tehlike anları saniye saniye kamerada
02:57
Apartmandaki gürültü kavgasında kan aktı! 4 komşusunu bıçakla yaraladı Apartmandaki gürültü kavgasında kan aktı! 4 komşusunu bıçakla yaraladı
00:37
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'yi kabul etti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'yi kabul etti
23:53
Zili çalan saldırgan, kapıyı açan iş insanına kurşun yağdırdı Zili çalan saldırgan, kapıyı açan iş insanına kurşun yağdırdı

Son Dakika
10:12 Hindistan'a ait bir yolcu uçağı Afganistan'ın kuzeyinde düştü
09:38 Teknoloji şirketi CEO'sunun korkunç ölümü! Çalışanlarının gözü önünde metrelerce yüksekten yere çakıldı
08:55 Kanye West'in eşi Censori, mini bikini üstüyle sokağa çıktı
08:07 Göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonda 11 organizatör ve 92 düzensiz göçmen yakalandı
03:10 İstanbul-İzmir seferi yapan uçağa lazer tutuldu! Tehlike anları saniye saniye kamerada
02:57 Apartmandaki gürültü kavgasında kan aktı! 4 komşusunu bıçakla yaraladı
00:37 Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'yi kabul etti
23:53 Zili çalan saldırgan, kapıyı açan iş insanına kurşun yağdırdı
23:48 İtalya'da ırkçılık skandalı! Tezahüratları duyan futbolcu sahayı terk etti, oyun durdu
23:29 Yüksek sesle horlayan komşusunu bıçaklayarak öldürdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2024 10:28:38. #1.13#
SON DAKİKA: Sinan Bür, Bursaspor'un yeni başkanı oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement