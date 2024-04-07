Genç cimnastikçi Sinan Cankurt, Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazandı

Genç cimnastikçi Sinan Cankurt, Portekiz'de düzenlenen Trampolin Cimnastik Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya elde etti.
Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre organizasyon, 3-7 Nisan'da Guimaraes kentinde gerçekleştirildi.
Milli sporcu, genç erkeklerde 53.740 puanla altın madalya kazandı.
Sinan Cankurt, gençlerde Avrupa şampiyonluğu yaşayan ilk milli sporcu olarak tarihe geçti.
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Süper Kupa maçında Fenerbahçe'nin U19 takımıyla çıkması ve 2. dakikada sahadan ayrılmasının ardından Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, 'Dünyaya rezil olduk' dedi. Özbek, maçın beklenmedik bir şekilde sona erdiğini ve Cumhuriyetin 100. yılına yakışmayan bir final olduğunu belirtti.
Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan 2023 Turkcell Süper Kupa maçı, Fenerbahçe'nin sahadan çekilmesiyle yarıda kaldı. Galatasaraylı taraftarlar, kentin birçok noktasında kutlama yaparak sevinçlerini gösterdi. Flamalarını sallayan ve halay çeken taraftarlar, renkli görüntüler oluşturdu.
Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara, Fenerbahçe'nin Süper Kupa maçında sahayı terk etmesiyle ilgili cesur bir paylaşım yaptı. Nara, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda futbolun cesur insanlar için olduğunu belirterek Galatasaray'ı tebrik etti.
Galatasaray ile oynanan Turkcell Süper Kupa maçı sonrası Fenerbahçe, kazanmak için değil doğruları savunmak için sahaya çıktıklarını açıkladı. Mücadeleye U19 takımı ile çıkan sarı-lacivertliler, 4. dakikada sahadan çekildi. Fenerbahçe, Türk sporuna hizmet eden ve milli değerleri benliğinde hisseden bir kulüp olarak dik durmaya devam edeceklerini belirtti.
Bodrum Açık Deniz Yelken Kulübü (BAYK) tarafından düzenlenen SCHÜCO-BAYK Kış Trofesi'nin 5. ayak yarışları sona erdi. Yarışlara 220 sporcu katıldı ve dereceye giren ekiplere ödüller verildi. Gelecek etap 27-28 Nisan'da yapılacak.
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