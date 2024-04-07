Genç cimnastikçi Sinan Cankurt, Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazandı

Fenerbahçe, Turkcell Süper Kupa maçında kazanmak için değil doğruları savunmak için sahaya çıktı

Galatasaray ile oynanan Turkcell Süper Kupa maçı sonrası Fenerbahçe, kazanmak için değil doğruları savunmak için sahaya çıktıklarını açıkladı. Mücadeleye U19 takımı ile çıkan sarı-lacivertliler, 4. dakikada sahadan çekildi. Fenerbahçe, Türk sporuna hizmet eden ve milli değerleri benliğinde hisseden bir kulüp olarak dik durmaya devam edeceklerini belirtti.