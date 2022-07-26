Sinan Kalaycı Fethiyespor'da - Son Dakika
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Sinan Kalaycı Fethiyespor'da

26.07.2022 19:31
Sinan Kalaycı Fethiyespor'da

TFF 2. Lig'de mücadele eden Fethiyespor merkez orta sahaya Tarsus İdman Yurdundan Sinan Kalaycıyı transfer etti.

TFF 2. Lig'de mücadele eden Fethiyespor merkez orta sahaya Tarsus İdman Yurdundan Sinan Kalaycıyı transfer etti.

Bu yıl 2.Lig'de mücadele edecek Fethiyespor nokta transferlerine bir yenisini ekledi. Lacivert beyazlılar Tarsus İdman Yurdu'ndan orta sahaya Sinan Kalaycıyı transfer etti. Fethiyespor Başkanı Esat Bakırcı transfer komitesi üyeleri Nurkaya Gündoğdu, Nacit Çatal ve Akan Ugan'ın görüşmesinin ardından bonservis sorunu da çözülen Sinan Kalaycı 1 yıllığına Fethiyesporlu oldu. Sinan Kalaycı Genel Kaptan Nacit Çatal ile sözleşme imzaladıktan sonra "Fethiyespor'un başarı hikayesine yeni başarılar eklemek için buradayım.Geçen yıl şampiyonluk yaşayan Fethiyespor'a yeni şampiyonluk yaşatmak istiyoruz Tecrübeli oyuncu arkadaşlarla tecrübeli hocamızla Fethiyespor'u bir üst lige çıkarırız.Bunun mücadelesini vereceğiz" dedi. Fethiyespor Genel kaptanı Nacit Çatal ise "Fethiyespor'a bir nokta transfer daha kazandırdık.Orta sahamıza Sinan Kalaycı'yı aldık.Hücum ve orta saha olmak üzere 4-5 transfer daha yapacağız.Görüşmelerimiz devam ediyor" dedi.

İmza törenin ardından arkadaşları ile antrenmana çıkan Kalaycı, Fethiye'de ilk idmanını gerçekleştirdi. Fethiyesporun Tarsus İdmanyurdun'dan transfer ettiği Sinan Kalaycı Serik Belediye, Keçiören gücü, Osmaniye'de futbol oynadı. Geçtiğimiz yıl 47 maçta 8 gol atan Kalaycı, kariyerinde 137 maçta 22 gol kaydetti. - MUĞLA

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Kaynak: İHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Fethiyespor, Gündoğdu, Tarsus, Spor, Son Dakika

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