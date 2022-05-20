Sındırgı'da tek kurşun atış yarışması gerçekleşti - Son Dakika
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Sındırgı'da tek kurşun atış yarışması gerçekleşti

20.05.2022 09:44

- Sındırgı'da tek kurşun atış yarışması gerçekleşti Avcılık ve atıcılık sporlarının yoğun bir şekilde gerçekleştiği Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde üçüncü tek kurşun atış yarışması yoğun ilgi gördü.

- Sındırgı'da tek kurşun atış yarışması gerçekleşti

BALIKESİR - Avcılık ve atıcılık sporlarının yoğun bir şekilde gerçekleştiği Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde üçüncü tek kurşun atış yarışması yoğun ilgi gördü.

Sındırgı Belediyesi ve Sındırgı Avcılık ve Atıcılık İhtisas Kulübü işbirliği ile düzenlenen yarışmaya Antalya, Kocaeli, Aydın, Manisa, Uşak, İzmir, Bursa gibi çevre iller başta olmak üzere ilçeden ve çeşitli bölgelerden beş yüzden fazla sporcu katıldı.

Mandıra Harman yeri mevkiinde düzenlenen atışlar, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Atış alanında avcılar, 50 metre mesafedeki 3 noktaya ayrı ayrı ateş etti. Yarışmada Manisa Kırkağaç ilçesinden Mehmet Yıldırım birinciliği üstlenirken, Manisa'dan gelen Ali Semerciler ikinci, Manisa Gördes Şahin Savcı üçüncü oldu.

Çevre illerden de katılımın oldukça yüksek olduğunu belirten Sındırgı Avcılar Kulübü Başkanı Bülent Ata, "Sındırgı Avcılar Kulübü ve Sındırgı Belediyesi'nin ortaklaşa düzenlemiş olduğu kurşun atışlarındayız. Bu 3. atışımız. Daha önce pandemiden önce de yapmıştık. Bu sene üçüncüsünü yapıyoruz. Güzel bir etkinlik oluyor. Dostluk içerisinde. Av sezonu kapandığında bu tarz yarışmalar başlıyor. Manisa'da yaygın olarak yapılıyordu. Artık ilçemizde de geleneksel hale getirdik. Güzel bir katılım oluyor. Manisa, İstanbul, Kocaeli, Uşak, Eskişehir, Manisa, İzmir, Balıkesir gibi illerimizden ilçelerimizden atıcı arkadaşlar geldi. Emeği geçen ve katılım sağlayan herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Avcılar Kulübü ve Sındırgı Belediyesi işbirliği ile birçok farklı organizasyona imza atılıyor. Pandemi sebebiyle bir süre etkinliklere ara verilse de yasakların kalkması ile birlikte yeniden avcıları bir araya getiren organizasyonlar başladı. 2019 yılında ilki gerçekleştirilen tek kurşun atış yarışmasının bu yıl üçüncüsü gerçekleştirildi. Bunun yanı sıra bölgenin en büyük barajlarında biri olan Çaygören barajında Balık Tutma yarışması da gerçekleştirilecek.

Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, "Sındırgı'nın her bir gününde hemen hemen bir etkinlik var. Etkinliklerden de şu anda bulunduğumuz yer tek kurşun atışlarının yapıldığı yer. Sındırgı Avcılar ve Atıcılar Kulübü Başkanı Bülent Ata kardeşimle beraber şu anda Sındırgı'da Gördes, Selen, Demirci, Simav, Akhisar bölgesindeki avcılarla beraberiz. Burada doğa ve doğallığın her şekilde en iyi şekilde yaşatıldığı Sındırgı'da 3.'sünü düzenlediğimiz tek kurşun atışlarını yapıyoruz. İlçe kaymakamımız, Jandarma Komutanımız, Emniyet Müdürümüz, Savcımız, Hakimimiz hep beraber protokol olarak biz de işe renk katabilmek için buradayız. Tabi avcılık ve atıcılık güzel yanlarından birisi. Tabi asla ve asla olmadık yerlere, yanlış yerlere avcılık ve atıcılık yapmıyoruz. Çevreyi, doğayı koruyoruz. Sadece doğada ayak izimizi bırakıyoruz. Bu sebeple de insanlara doğru örnek olabilmek maksadıyla burada yarışmalar düzenliyoruz" şeklinde konuştu.

Sındırgı'da tek kurşun atış yarışması gerçekleşti
Sındırgı'da tek kurşun atış yarışması gerçekleşti
Sındırgı'da tek kurşun atış yarışması gerçekleşti
Sındırgı'da tek kurşun atış yarışması gerçekleşti
Sındırgı'da tek kurşun atış yarışması gerçekleşti
Sındırgı'da tek kurşun atış yarışması gerçekleşti
Sındırgı'da tek kurşun atış yarışması gerçekleşti
Sındırgı'da tek kurşun atış yarışması gerçekleşti
Sındırgı'da tek kurşun atış yarışması gerçekleşti
Sındırgı'da tek kurşun atış yarışması gerçekleşti
Sındırgı'da tek kurşun atış yarışması gerçekleşti

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Kaynak: İHA

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