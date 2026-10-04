Sinnada Hotels Afyon Belediye YÜNTAŞ, deplasmanda Kuzeyboru'yu 3-2 mağlup etti - Son Dakika
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Sinnada Hotels Afyon Belediye YÜNTAŞ, deplasmanda Kuzeyboru'yu 3-2 mağlup etti

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Vodafone Sultanlar Ligi 2026-2027 sezonunun ilk haftasında Sinnada Hotels Afyon Belediye YÜNTAŞ, deplasmanda Kuzeyboru'yu 3-2 mağlup etti. Setler 22-25, 25-19, 23-25, 25-23 ve 13-15 sonuçlanırken karşılaşma 147 dakika sürdü.

Salon: Aksaray

Hakemler: Tuncay Kandemir, Kadir Girente

Kuzeyboru: Tuğba İvegin Şenoğlu, Ergül Avcı, Szczurowska, Czyrnianska, Yaren Işık, Gamze Kılıç (Buse, Gülce Güçtekin, Wilmarie, Kurilo, Nehir Cinel, Tutku Burcu Yüzgenç)

Sinnada Hotels Afyon Belediye YÜNTAŞ: Berrak Deniz Kakascı, Milanova, Kocic, Sevgi Solak, Safronova, Damla Tokman (İlayda Naz Gergef, Sema Nur Özbilge Doluca)

Setler: 22-25, 25-19, 23-25, 25-23, 13-15

Süre: 147 dakika (32, 29, 33, 29, 24)

Vodafone Sultanlar Ligi 2026-2027 sezonunun ilk haftasında Sinnada Hotels Afyon Belediye YÜNTAŞ, Kuzeyboru'yu deplasmanda 3-2 yendi.

Kaynak: AA
VodafoneAfyonSporSon Dakika

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