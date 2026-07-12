Sinner, Wimbledon'da Şampiyon! - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sinner, Wimbledon'da Şampiyon!

12.07.2026 22:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Jannik Sinner, Zverev'i mağlup ederek Wimbledon'da üst üste 2. kez şampiyon oldu.

Wimbledon Tenis Turnuvası'nın tek erkekler finalinde İtalyan raket Jannik Sinner, Alman rakibi Alexander Zverev'i 3-1 mağlup ederek şampiyon oldu.

İngiltere'nin başkenti Londra'da yapılan turnuvada, tek erkekler finalinde dünya 1 numarası Jannik Sinner ile dünya 3 numarası Alexander Zverev karşılaştı.

Sinner, 3 saat 46 dakika süren maçta rakibi Zverev'i 6-7, 7-6, 6-3 ve 6-4'lük setlerle mağlup ederek üst üste 2. kez Wimbledon'da şampiyonluk yaşadı.

Daha önce Avustralya Açık'ta iki, ABD Açık'ta bir kez şampiyon olan İtalyan sporcu, böylece 5. grand slam zaferine ulaştı.

Kaynak: AA

Wimbledon, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sinner, Wimbledon'da Şampiyon! - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
11 yaşındaki çocuğu hayattan kopardı Burun deliklerinden vücuda giriyor, dünya genelinde vaka artışı var 11 yaşındaki çocuğu hayattan kopardı! Burun deliklerinden vücuda giriyor, dünya genelinde vaka artışı var
Eşinin yemeklerini beğenmeyen yandı Yargıtay’dan emsal karar Eşinin yemeklerini beğenmeyen yandı! Yargıtay'dan emsal karar
Türk bayrağını sökerek yere atan şahsın ifadesi ortaya çıktı Türk bayrağını sökerek yere atan şahsın ifadesi ortaya çıktı
Yeni parti kuruluyor Özgür Özel: Genel başkanı ben olacağım Yeni parti kuruluyor! Özgür Özel: Genel başkanı ben olacağım
Sözleşmeli er ve erbaşlara müjde Memurluk için merak edilen detaylar netleşti Sözleşmeli er ve erbaşlara müjde! Memurluk için merak edilen detaylar netleşti
16 yaşındaki stajyer sanayi sitesinde feci şekilde can verdi 16 yaşındaki stajyer sanayi sitesinde feci şekilde can verdi

23:19
Haluk Levent ile ilgili iddialar bitmiyor İş insanını da Hüseyin Başaran’ı da öğrenci yurdu yalanıyla dolandırmış
Haluk Levent ile ilgili iddialar bitmiyor! İş insanını da Hüseyin Başaran'ı da öğrenci yurdu yalanıyla dolandırmış
23:11
TFF’nin istediği parayı duyar duymaz ligden çekildiklerini açıkladılar
TFF'nin istediği parayı duyar duymaz ligden çekildiklerini açıkladılar
22:40
Brad Pitt, kendisinden 29 yaş küçük sevgilisiyle maç oynanırken aşka geldi
Brad Pitt, kendisinden 29 yaş küçük sevgilisiyle maç oynanırken aşka geldi
22:38
Tayland’da barda çıkan yangında ilk belirlemelere göre 27 kişi öldü
Tayland'da barda çıkan yangında ilk belirlemelere göre 27 kişi öldü
22:31
Haluk Levent’ten asistanına skandal talimat iddiası: Kanser olduğuma dair haber yay
Haluk Levent'ten asistanına skandal talimat iddiası: Kanser olduğuma dair haber yay
22:16
Atilla Taş’tan zehir zemberek Haluk Levent açıklaması
Atilla Taş'tan zehir zemberek Haluk Levent açıklaması
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.07.2026 23:31:14. #7.13#
SON DAKİKA: Sinner, Wimbledon'da Şampiyon! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.