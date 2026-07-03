Sinop'ta Uluslararası Plaj Voleybolu Turnuvası Devam Ediyor - Son Dakika
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Sinop'ta Uluslararası Plaj Voleybolu Turnuvası Devam Ediyor

Sinop\'ta Uluslararası Plaj Voleybolu Turnuvası Devam Ediyor
03.07.2026 17:11
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TVF'nin düzenlediği turnuvada 39 takım mücadele ediyor. Şampiyonlar toplam 500 bin lira ödül alacak.

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) tarafından düzenlenen Uluslararası Bioderma Pro Beach Tour Grand Slam Voleybol Turnuvası'nın Sinop etabı devam ediyor.

Sinop Belediyesi ev sahipliğinde Kumkapı sahilinde gerçekleştirilen turnuvada 25'i erkek, 14'ü kadın olmak üzere 39 takım mücadele ediyor.

Organizasyona Türkiye'nin yanı sıra Ukrayna'dan 4, İran ve Rusya'dan 2'şer, Fransa'dan ise 1 takım katılıyor.

Şampiyon takımlara toplam 500 bin lira para ödülü verilecek turnuva, 5 Temmuz Pazar günü sona erecek.

Turnuvaya katılan sporculardan Oğuz Değirmenci, AA muhabirine, yıllardır plaj voleybolu oynadıklarını belirterek, "Sinop etabı bizim için çok önemli. Amacımız ilk dörtte yer almak. Bunu başardığımızda hem Türkiye serisine hem de dünya sıralamasına puan veren bu etapta başarılı bir sonuç elde etmiş olacağız." ifadelerini kullandı.

Oğuz Değirmenci'nin partneri Burak Balıbey ise 20 yıldır profesyonel olarak plaj ve kar voleybolu oynadığına işaret ederek, "Türkiye'de düzenlenen Pro Beach turnuvaları bizim için çok kıymetli. Bu organizasyonlar sporcuların önünü açıyor ve dünyaya kapı aralıyor. Oğuz da bu organizasyonlara öncülük eden isimlerden biri. Kendisine teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Sporculardan Bosco Dete partneri Furkan Dede de Sinop'taki organizasyonda ilk kez yer aldıklarını kaydetti.

Kaynak: AA

Türkiye Voleybol Federasyonu, Bioderma, Etkinlik, Sinop, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sinop'ta Uluslararası Plaj Voleybolu Turnuvası Devam Ediyor - Son Dakika

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