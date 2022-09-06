Bolu kampını tamamlayan milli güreşçilere, mehter takımıyla uğurlama sürprizi - Son Dakika
Üye Girişi

Bolu kampını tamamlayan milli güreşçilere, mehter takımıyla uğurlama sürprizi

06.09.2022 17:10
Bolu kampını tamamlayan milli güreşçilere, mehter takımıyla uğurlama sürprizi

Sırbistan'da 10-18 Eylül'de gerçekleştirilecek Dünya Şampiyonası'nın hazırlıklarını Bolu'da tamamlayan Grekoromen Stil Erkek Milli Takımı, şampiyonaya mehter takımıyla uğurlandı.

Sırbistan'da 10-18 Eylül'de gerçekleştirilecek Dünya Şampiyonası'nın hazırlıklarını Bolu'da tamamlayan Grekoromen Stil Erkek Milli Takımı, şampiyonaya mehter takımıyla uğurlandı.

Türkiye Güreş Federasyonunun "Grekoromen Milli Takımı'mıza sürpriz uğurlama" başlığıyla sosyal medya hesabında yapılan videolu paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"10-18 Eylül tarihlerinde Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenecek Dünya Şampiyonası'nın hazırlıklarını Bolu'da tamamlayıp yola çıkan Grekoromen Stil Erkek Milli Takımı'mıza sürpriz uğurlama düzenlendi. Sabah saatlerinde Bolu'da bulunan kamp merkezinden yola çıkan milli takımımızın güzergahı üzerinde güreşseverler ve mehteran takımından oluşan ekip, millileri alkışlarla Dünya Şampiyonası'na uğurladı."

Videoda, aralarında dünya ve Avrupa şampiyonu Rıza Kayaalp'in de bulunduğu milli güreşçilerin otobüsten inip, bir süre mehteran takımı ve Türk bayrağı taşıyan güreşseverlerin gösterisini izleyerek alkışladığı, daha sonra araca binen sporcuların uğurlanması yer alıyor.

YORUMLAR
500
Yakalanan cinayet zanlısından şaşkına çeviren sözler: 25 kişi öldürdüm, 20 kişi daha öldüreceğim Yakalanan cinayet zanlısından şaşkına çeviren sözler: 25 kişi öldürdüm, 20 kişi daha öldüreceğim Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: '2 ülkeye daha kimlikle seyahat dönemi başlıyor' Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: '2 ülkeye daha kimlikle seyahat dönemi başlıyor'
Kaynak: AA

Dünya Şampiyonası, Sırbistan, Bolu, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bolu kampını tamamlayan milli güreşçilere, mehter takımıyla uğurlama sürprizi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
16:41 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunanistan'a bir gözdağı daha: Benim bu anlattıklarım bir rüya değil
16:37 TFF ziyaretinde gülümseten anlar! Ali Koç'tan Erden Timur'a: Ne para harcadın ya
16:26 Ali Koç, Ankaragücü-Beşiktaş maçında yaşanan saldırıya dair konuştu: Bu saldırı tüm takımlara yapılmıştır
16:23 Gülşen için skandal sözler kullanan Yeniden Refah Partili Ömer Yıldız hakkında suç duyurusu: Katli vaciptir
16:20 İbo'nun kızı Dilan Çıtak'ın transparan pantolonuna yorum yağdı: Bütün için görünüyor
16:20 Sahte içki içen evli çiftten adam hayatını kaybetti, kadın yaşam savaşı veriyor
16:13 Fenerbahçe'den Avrupa Ligi'nde büyük başarı! Listeye giren tek Türk takımı oldu
16:10 Açılışı yapılan köprü kurdelesi kesildikten hemen sonra yerle bir oldu
15:48 Venedik film festivaline Dilan Çiçek Deniz damgası! Güzelliğiyle hayran bıraktı
15:48 İngiltere'nin yeni Başbakanı seçilen Liz Truss, Kraliçe 2. Elizabeth'ten hükümeti kurma yetkisini aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.09.2022 17:11:11. #1.13#
SON DAKİKA: Bolu kampını tamamlayan milli güreşçilere, mehter takımıyla uğurlama sürprizi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement