Buz gibi suda voleybol keyfi - Son Dakika
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Buz gibi suda voleybol keyfi

08.08.2022 13:47
Buz gibi suda voleybol keyfi

Şırnak'ta havaların ısınmasıyla beraber vatandaşlar derelerde hem serinliyor hem de voleybol oynuyor.

Şırnak'ta havaların ısınmasıyla beraber vatandaşlar derelerde hem serinliyor hem de voleybol oynuyor.

Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Şenoba beldesi yakınlarındaki haft bori deresinde vatandaşlar hem piknik yapıyor hem de derede file açıp voleybol oynuyor. Sıcak havaların etkisiyle dere kenarlarına akın eden yöre halk, buz gibi sularda serinlemenin keyfini çıkarıyor. İlçe Tarım ve Orman Müdürü Murat İnan ve arkadaşları piknik için gittikleri dere kenarında gün boyu suda voleybol oynamanın heyecanını yaşadı. İnan, "Günlerdir havalar çok sıcak. Bölgemizin en güzel yerlerinden biri olan haft bori bölgesinde piknik yapmak istedik. Sıcaklar bastırınca derede voleybol oynadık. Herkesi bu güzel bölgeye davet ediyorum" dedi. - ŞIRNAK

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Buz gibi suda voleybol keyfi - Son Dakika

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