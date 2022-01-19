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Şırnak'ta milli sporcular duvarlara resmedildi - Son Dakika

Şırnak'ta milli sporcular duvarlara resmedildi

19.01.2022 12:12

- Şırnak'ta milli sporcular duvarlara resmedildi Şırnak'ta, milli sporcular okullarda yaşatılıyor.

- Şırnak'ta milli sporcular duvarlara resmedildi

ŞIRNAK - Şırnak'ta, milli sporcular okullarda yaşatılıyor. Öğretmen ve öğrencilerin duvarlara çizdikleri resimler ilgi görüyor.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesine bağlı Ayvalık köyündeki şehit Yüzbaşı Ali Alkan Anadolu lisesi öğretmen ve öğrencileri ülkemizi spor dallarında temsil edip başarılar elde eden birçok milli sporcunun resimleri okul duvarlarına çiziliyor. Beden eğitimi öğretmenleri, öğrencilerin spor dallarında daha çok verim sağlamaları açısından birçok dalda derece elde etmiş milli sporcuların resimleri belirledikleri alanlarda yaşatılıyor. Spor malzeme eksikliği bulunan okulda yüzlerce öğrenci milli sporculara özenerek resimlerini çiziyor.

Beden eğitimi öğretmeni Ahmet Sami Ersoy, ilk başta spor odalarını burayı uygun gördüklerini söyledi. Hem duvarları renklendirmek hem de Türkiye'yi temsil eden milli sporcuların resimlerini çizdiklerini belirten Ersoy, güzel bir etkinlik olduğunu ifade etti. Büşra Polat Elifbilek ise ilk ataması olan okulda ilk etkinliklerini yapmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Görsel sanatlar öğretmeni Hatice Yüksek ise şu ifadelerde bulundu, "Bu sporcularımızı çizdirerek sporu içselleştirmeyi hedefliyoruz. Güzel çalışmalar yapıyoruz. İdarecilerimiz ve öğretmen arkadaşlarımız bu konuda çok destek çıkıyor. İnşallah öğrencilerimizin isteği üzerine kurslar açıyoruz" diye konuştu. Beden eğitimi öğretmeni Mustafa Güçlü ise şöyle konuştu, "Bu okulda görev yapıyorum. Amacımız öğrencilerimize beden eğitimi ve sporu aşılamaktı. Herkesin bir branşı var ve öğrencilerimizin branşını öğrenmelerine vesile olduk. Yetenekli öğrencilerimizin daha güzel çalışma yürütmesini sağlıyoruz" dedi.

Beden öğretmeni Berna Özdemir, "Çok güzel bir çalışma oldu, finalini görüyorsunuz. Çocuklarla beraber her yeri temizledikten sonra resimleri seçip buraya nakşedebiliriz dedik. Öğretmen ve öğrenci arkadaşlarımızla beraber çok ünlü sporcularımızın resimlerini çizip boyadık. buraya ayrı bir hava kattığını düşünüyorum" diye konuştu.

Şırnak'ta milli sporcular duvarlara resmedildi
Şırnak'ta milli sporcular duvarlara resmedildi
Şırnak'ta milli sporcular duvarlara resmedildi

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Öğretmen, Şırnak, Milli, Okul, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Şırnak'ta milli sporcular duvarlara resmedildi - Son Dakika Spor


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