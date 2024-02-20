Şırnak Üniversitesi\'nde Dart Hakemliği Eğitimi Verildi

Spor

Şırnak Üniversitesi'nin ev sahipliğinde 2 günlük dart hakemliği için eğitim verildi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün desteği ile Şırnak Üniversitesi'de 17-18 Şubat tarihlerinde dart hakemliği için eğitim düzenlendi. Eğitime farklı şehirlerden gelen 33 hakem adayı ve öğrenciler katıldı. İki günlük eğitimin ardından kursa katılanlar, kursu başarı ile tamamladı.

Kursu Şırnak Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdullah Ayar ile birlikte ziyaret eden Şırnak Üniversitesi Genel Sekreteri Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Cabir Altıntaş, üniversite olarak diğer alanlarda olduğu gibi spor alanında kurslara ve etkinliklere ev sahipliği yapamaya devam edeceklerini söyledi. - ŞIRNAK