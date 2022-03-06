Şırnaklı Baran yeni şampiyonluklar için çalışıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Şırnaklı Baran yeni şampiyonluklar için çalışıyor

06.03.2022 11:03
Şırnaklı Baran yeni şampiyonluklar için çalışıyor

Antalya'da düzenlenen Türkiye Wushu Kung Fu Şampiyonası"nda 75 kiloda birinci olan Şırnaklı Baran Çelik, 2 ay sonra Bulgaristan'da yapılacak Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazanmak için çalışıyor.

Antalya'da düzenlenen Türkiye Wushu Kung Fu Şampiyonası"nda 75 kiloda birinci olan Şırnaklı Baran Çelik, 2 ay sonra Bulgaristan'da yapılacak Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazanmak için çalışıyor.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde yaşayan ve 6 yaşında spora başlayan 15 yaşındaki Baran Çelik, antrenörlerinin yönlendirmesiyle katıldığı Wushu Kung Fu kursunda yeteneğiyle kısa sürede adından söz ettirmeye başladı. Baran, Antalya'nın Kemer ilçesinde 5-16 Şubat'ta gerçekleştirilen "Uluslararası, Balkan, Avrupa ve Dünya Şampiyonaları Türk Milli Takım Seçmeleri Wushu Kung Fu Şampiyonası"nda 75 kiloda rakiplerini yenerek birincilik elde etmeyi başardı.

Yeni şampiyonluklar için çalışmalarını aralıksız sürdüren Baran Çelik, Bulgaristan'da 12-15 Mayıs'ta düzenlenecek olan Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazanmak için haftanın 5 günü antrenman yapıyor.

Ailesi ve arkadaşlarından güç alıyor

???????Çelik, AA muhabirine, spor sayesinde kısa sürede hayatının değiştirdiğini belirterek, Antalya'daki şampiyonada birincilik elde etmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Avrupa Şampiyonası'na en iyi şekilde hazırlandığını dile getiren Çelik, "Orada da en iyi dereceyi almayı hedefliyorum. Bayrağımızı dalgalandırıp, ülkemi gururlandırmak istiyorum." diye konuştu.

Antrenmanlarını hafta içi her gün düzenli bir şekilde yaptığını aktaran Çelik, ailesi ve arkadaşlarının desteğinin kendisine güç verdiğini belirtti.

???????"Son zamanlarda Şırnak'tan çok iyi sporcular çıkıyor"

Antrenör Cudi Çelik de Baran Çelik'in Avrupa Şampiyonası'nda ülkeyi en iyi şekilde temsil edeceğine ve ay yıldız bayrağı gönlerde dalgalandıracağına inandıklarını anlattı.

Şampiyona hazırlığının çok iyi geçtiğini ifade eden Çelik, "Hedefimiz Avrupa'dan şampiyonluğu getirmek. Son zamanlarda Şırnak'tan çok iyi sporcular çıkıyor. Türkiye ve Avrupa şampiyonu olanlar var. Bu sayının artarak devam etmesini istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdullah Ayar ise 5 yıl önce 14 bin 617 olan lisanslı sporcu sayısının şu an 43 bin 408'e ulaştığına dikkati çekti.

Son dönemde kentte çok başarılı sporcuların çıktığını ve bunun gururunu yaşadıklarını belirten Ayar, şöyle devam etti:

"Şırnak'ta her alanda müsabakalara katılıyoruz. Ben inanıyorum ki bu ivme devam edecektir. Bakanlığın yaptığı yatırımlar meyvesini veriyor. Artık ilimiz ulusal müsabakalara hatta uluslararası müsabakalara ev sahipliği yapıyor."

YORUMLAR
500
Afrikalı büyükelçiler Türk turizmine hayran kaldı Afrikalı büyükelçiler Türk turizmine hayran kaldı Minik Elif Dila'nın satrançta hedefi Avrupa ve dünya şampiyonluğu Minik Elif Dila'nın satrançta hedefi Avrupa ve dünya şampiyonluğu

Avrupa Şampiyonası, Bulgaristan, Baran Çelik, Antalya, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Şırnaklı Baran yeni şampiyonluklar için çalışıyor - Son Dakika


Son Dakika
11:08 Basına sızan Pentagon belgeleri gündem oldu! ABD, Ukrayna'yı şehir savaşına yavaş yavaş hazırlamış
10:57 Yaptığı iş başvurusu hayatını kararttı! Evlenme vaadiyle 25 bin TL dolandırıldı
10:54 Vatandaş talebi arttırınca, stokçu marketler ayçiçek yağlarını rafın arkasına saklamış!
10:52 Farah Zeynep Abdullah, Bergen filmini gösterime koymayan Kozan Belediye Başkanı'na 'IQ testi' yolladı
10:49 Sokak köpeklerinden kaçan küçük kız ölümden son anda kurtuldu! Kaza anı kamerada
10:41 Bahar yolda! Son cemre de bugün toprağa düştü
10:39 Didem sosyal medyayı salladı! Cesur pozları takipçilerini mest etti
10:36 Eski ekonomi danışmanı açıkladı, Putin'i durdurmanın tek yolu direnmek!
10:33 Ukrayna Savunma Bakanlığı açıkladı: Rusya'nın sıradaki hedefi Kaniv hidroelektrik santrali barajı
10:31 Son Dakika! Bakan Vahit Kirişci'den ayçiçek yağı açıklaması: Türkiye'nin yeterli miktarda stoku bulunmaktadır
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2022 11:18:14. #1.13#
SON DAKİKA: Şırnaklı Baran yeni şampiyonluklar için çalışıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement