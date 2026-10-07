Sivas Gücü Belediyespor, 2. Lig ekibi Turhal Mehmet Akif Spor\'la hazırlık maçı oynadı

Sivas Gücü Belediyespor hentbol takımı, yeni sezon öncesi hazırlıkları kapsamında 2. Lig ekiplerinden Turhal Mehmet Akif Spor Kulübü ile dostluk ve hazırlık maçında karşı karşıya geldi.

Hentbol 1. Lig'de Sivas'ı temsil eden Sivas Gücü Belediyespor, hazırlık karşılaşmasında 2. Lig ekiplerinden Turhal Mehmet Akif Spor Kulübü ile karşı karşıya geldi.

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında oynanan dostluk ve hazırlık maçında Sivas Gücü Belediyespor, takımın son durumunu görmek ve oyuncuların performansını değerlendirmek adına önemli bir sınav verdi.

Karşılaşmayı Sivas Gücü Belediyespor altyapısında yer alan ve Spor Lisesi'nde eğitim gören genç sporcular da tribünden takip etti. Genç hentbolcular, mücadele boyunca takımlarına destek vererek karşılaşmaya renk kattı.