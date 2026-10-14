Sivas'ta 4. Kamu Spor Oyunları kapsamında 3x3 basketbol müsabakaları tamamlandı - Son Dakika
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Sivas'ta 4. Kamu Spor Oyunları kapsamında 3x3 basketbol müsabakaları tamamlandı

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Sivas\'ta 4. Kamu Spor Oyunları kapsamında 3x3 basketbol müsabakaları tamamlandı
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Sivas'ta 2026-2027 Spor Sezonu 4. Kamu Spor Oyunları kapsamında gerçekleştirilen 3x3 basketbol müsabakaları tamamlandı. Taha Akgül Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmaların ardından dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları törenle takdim edildi.

Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Basketbol İl Temsilciliği organizasyonunda, 2026-2027 Spor Sezonu 4. Kamu Spor Oyunları faaliyetleri kapsamında düzenlenen 3x3 basketbol müsabakaları tamamlandı.

Sivas'ta 2026-2027 Spor Sezonu 4. Kamu Spor Oyunları kapsamında gerçekleştirilen 3x3 basketbol müsabakaları, Taha Akgül Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmaların ardından sona erdi. Müsabakaların tamamlanmasıyla birlikte dereceye giren takımlar için ödül töreni düzenlendi.

Turnuvada dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları takdim edildi.

Kaynak: İHA
Taha AkgülBasketbolSivasKamuSporSon Dakika

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