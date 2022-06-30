10, 12 ve 14 Yaş Altı Epe-Flöre-Kılıç Türkiye Şampiyonası'na Adana , Adıyaman , Afyonkarahisar, Ankara , Antalya , Balıkesir , Bartın , Batman , Bolu , Burdur , Bursa , Düzce , Edirne , Elazığ , Erzurum , Eskişehir , Gaziantep , İstanbul , İzmir , Kahramanmaraş , Karabük , Kastamonu , Kilis , Kocaeli , Konya , Malatya , Manisa , Mersin , Muğla , Osmaniye , Sakarya , Samsun , Sivas, Tokat , Trabzon , Van ve Zonguldak 'tan 1404 sporcu katılıyor.

Türkiye Eskrim Federasyonu (TEF) tarafından Sivas 'ta düzenlenen 10, 12 ve 14 Yaş Altı Epe-Flöre-Kılıç Türkiye Şampiyonası sürüyor.

Kaynak: AA

Türkiye, Eylül, Sivas, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Sivas'ta düzenlenen Türkiye Eskrim Şampiyonası devam ediyor - Son Dakika

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