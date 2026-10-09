Sivas'ta masa tenisi gençler il birinciliğinde dereceye girenlere madalya verildi - Son Dakika
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Sivas'ta masa tenisi gençler il birinciliğinde dereceye girenlere madalya verildi

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Sivas\'ta masa tenisi gençler il birinciliğinde dereceye girenlere madalya verildi
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Sivas'ta Masa Tenisi Gençler Ferdi İl Birinciliği müsabakaları Mecnun Otyakmaz Spor Salonu'nda yapıldı. Genç sporcuların yoğun ilgi gösterdiği organizasyonda dereceye girenlere madalyaları takdim edildi.

Sivas'ta düzenlenen Masa Tenisi Gençler Ferdi İl Birinciliği müsabakalarında genç sporcular, dereceye girebilmek için kıyasıya mücadele etti. Mecnun Otyakmaz Spor Salonu'ndaki organizasyon sonunda başarılı sporculara madalyaları takdim edildi.

Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Masa Tenisi İl Temsilciliği tarafından düzenlenen Masa Tenisi Gençler Ferdi İl Birinciliği müsabakaları, Mecnun Otyakmaz Spor Salonu'nda gerçekleştirildi.

Genç sporcuların yoğun ilgi gösterdiği müsabakalarda, raketler dereceye girebilmek için kıyasıya mücadele etti. Organizasyon boyunca sporcular yeteneklerini sergilerken, karşılaşmalar centilmence görüntülere sahne oldu.

Müsabakaların tamamlanmasının ardından dereceye giren sporculara madalyaları takdim edildi.

Kaynak: İHA
Mecnun OtyakmazSivasSporSon Dakika

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