Sivas'ta Minikler Güreş Gelişim Campı Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sivas'ta Minikler Güreş Gelişim Campı Başladı

Sivas\'ta Minikler Güreş Gelişim Campı Başladı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

56 minik sporcu, Sivas'ta güreşi sevdirmek amacıyla düzenlenen gelişim kampında bir araya geldi.

Minikler Güreş Serbest Stil Gelişim Kampları'nın bir ayağı Sivas'ta başladı. Türkiye'nin farklı bölgelerinden Türkiye derecesi elde etmiş 56 minik sporcu, Sivas'ta düzenlenen gelişim kampında bir araya geldi.

Minikler Güreş Serbest Stil Gelişim Kampları Sivas'ta başladı. Cumhuriyet Üniversitesi kampüsü içerisinde bulunan Rıza Çalımbay Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen kampa, Türkiye'nin farklı bölgelerinden U8, U9 ve U10 yaş kategorilerinde Türkiye derecesi elde etmiş toplam 56 sporcu katıldı.

Sivas Gelişim Kampı Koordinatör Antrenörü Okan Solak, kampın temel amacının çocuklara güreşi sevdirmek olduğunu söyledi. Kampın gerçekleştirilmesine katkı sağlayanlara teşekkür eden Solak, "Kampımızın ana amacı çocuklara güreşi sevdirmek. Antrenmandan ziyade çocuklarımıza çeşitli aktiviteler yaptırıyoruz. Sivas'ın önem arz eden bölgelerini gezdiriyoruz. Havuz, at binimi, sinema gibi birçok etkinliğimiz olacak. Federasyon Başkanımız Taha Akgül'ün dediği gibi günü kurtarmak için değil, bu çocuklarımızla 2032 başta olmak üzere 2040'a kadar olan Olimpiyat Oyunlarının altyapısını oluşturmak için çalışıyoruz. İnşallah bu çocuklar o seviyelere gelecek ve bizleri 2032, 2036 ve 2040 olimpiyatlarında temsil edecek" ifadelerini kullandı.

Gelişim kampına, son Minikler Türkiye Şampiyonası'nda dereceye giren sporcular da katılıyor. 28 kilogram Türkiye şampiyonu Mirza Zade, 41 kilogram Türkiye üçüncüsü Hamza Yıldırım ve 62 kilogram Türkiye üçüncüsü Selim Efe Alkanat'ın yanı sıra Sivas Demirspor Kulübü sporcusu 32 kilogram güreşçi Cihangir Tugartimur da kampta yer alıyor.

Sivas'ta gerçekleştirilen Minikler Güreş Gelişim Kampı, 22 Ağustos'ta sona erecek.

Kaynak: İHA

Sivas, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sivas'ta Minikler Güreş Gelişim Campı Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
RTÜK’ten 4 dijital platforma üst sınırdan ceza RTÜK'ten 4 dijital platforma üst sınırdan ceza
Rusya ve Ukrayna karşılıklı saldırılarını sürdürüyor: Odesa’da 2 kişi öldü, Rusya’da petrol rafinerisi vuruldu Rusya ve Ukrayna karşılıklı saldırılarını sürdürüyor: Odesa’da 2 kişi öldü, Rusya’da petrol rafinerisi vuruldu
Ankara’da korkunç kaza: Ölü ve yaralılar var Ankara'da korkunç kaza: Ölü ve yaralılar var
CHP’li vekilin taciz iddiasıyla dayak yediği anlardan yeni görüntü CHP'li vekilin taciz iddiasıyla dayak yediği anlardan yeni görüntü
Babasının izinden gitti Ünlü çiftin oğlu milli takıma seçildi Babasının izinden gitti! Ünlü çiftin oğlu milli takıma seçildi
Adana Demirspor taraftarları belediye binasına girmeye çalıştı, ortalık karıştı Adana Demirspor taraftarları belediye binasına girmeye çalıştı, ortalık karıştı

15:51
Ve Trabzonspor’da Salah kararı verildi Kasımpaşa maçının kadrosu açıklandı
Ve Trabzonspor'da Salah kararı verildi! Kasımpaşa maçının kadrosu açıklandı
15:45
Dursun Özbek transfer bekleyen taraftara müjdeyi verdi: Artık çok fazla beklemeyeceğiz
Dursun Özbek transfer bekleyen taraftara müjdeyi verdi: Artık çok fazla beklemeyeceğiz
15:41
Kedinin ısırdığı çocuk entübe edildi
Kedinin ısırdığı çocuk entübe edildi
15:26
Hatay Kumlu’da vahim iddialar Bakan Tekin’e çağrıda bulundular: Lütfen bu duruma el atın
Hatay Kumlu'da vahim iddialar! Bakan Tekin'e çağrıda bulundular: Lütfen bu duruma el atın
14:47
Erhan Çelik’in doktor eşi Özlem Gültekin’in ölüm nedeni belli oldu
Erhan Çelik'in doktor eşi Özlem Gültekin'in ölüm nedeni belli oldu
13:43
Duvarı kırınca gözlerine inanamadılar Yıllardır bekleyen külçe külçe altın çıktı
Duvarı kırınca gözlerine inanamadılar! Yıllardır bekleyen külçe külçe altın çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.08.2026 15:54:36. #7.12#
SON DAKİKA: Sivas'ta Minikler Güreş Gelişim Campı Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.