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Sivas'ta Okullar Arası Masa Tenisi Yıldızlar İl Birinciliği Müsabakaları Sona Erdi - Son Dakika
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Sivas'ta Okullar Arası Masa Tenisi Yıldızlar İl Birinciliği Müsabakaları Sona Erdi

Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Masa Tenisi İl Temsilciği tarafından düzenlenen Okullar Arası Masa Tenisi Yıldızlar İl Birinciliği Müsabakaları, Mecnun Otyakmaz Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Yıldızlar kategorisinde yapılan müsabakalarda dereceye giren sporculara madalya ve kupaları takdim edildi.

Sivas\'ta Okullar Arası Masa Tenisi Yıldızlar İl Birinciliği Müsabakaları Sona Erdi
30.12.2023 - 11:32,
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Sivas'ta düzenlenen "Okullar arası masa tenisi yıldızlar il birinciliği müsabakaları" sona erdi. Müsabakalar sonunda dereceye girenlere ödül verildi.

Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Masa Tenisi İl Temsilciği organizesinde "Okullar arası masa tenisi yıldızlar il birinciliği müsabakaları" düzenlendi.

Mecnun Otyakmaz Spor Salonunda gerçekleştirilen il birinciliği maçlarına çok sayıda sporcu katıldı. Yıldızlar kategorisinde yapılan il birinciliğinde sporcular dereceye girebilmek için rakipleri karşısında kıyasıya mücadele etti.

Dereceye giren sporculara madalya ve kupaları takdim edildi. Ödülleri Sivas Gençlik ve Spor Okul Sporları Şube Müdürü Ergün Çoban, antrenörler ve veliler takdim etti. - SİVAS

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Sivas'ta Okullar Arası Masa Tenisi Yıldızlar İl Birinciliği Müsabakaları Sona Erdi - Son Dakika
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