Sivaslı Güreşçiler Dünya Şampiyonası İçin Hazırlanıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sivaslı Güreşçiler Dünya Şampiyonası İçin Hazırlanıyor

08.05.2026 11:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ebrar ve Şule, Türkiye Şampiyonası'nda kazandıkları başarıyla Hindistan'daki dünya şampiyonasına hazırlanıyor.

Sivaslı Türkiye şampiyonu milli güreşçiler 19 yaşındaki Ebrar Şura Gül ve 16 yaşındaki Şule Naz Çelik, dünya şampiyonluğu hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor.

Türkiye Vücut Geliştirme Fitness ve Bilek Güreşi Federasyonu Teknik Kurul Üyesi ve 3. Kademe Milli Takım Antrenörü Mustafa Aydın, AA muhabirine, 6-11 Nisan'da Yalova'da yapılan Türkiye Şampiyonası'nda Ebrar ve Şule'nin şampiyon olduğunu söyledi.

Türkiye Şampiyonası'nda dereceye giren sporcuların 9-21 Ekim'de Hindistan'da düzenlenecek Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edeceğini dile getiren Aydın, şöyle konuştu:

"Defalarca Sivas'tan milli takıma bilek güreşçi çıkardık, çıkarmaya da devam edeceğiz. İki kız sporcumuz bu yıl Yalova'daki Türkiye Şampiyonası'nda birinci oldu. Ekim ayında Hindistan'da yapılacak dünya şampiyonasında madalya almak için sporcularımız şu anda tüm güçleriyle çalışmaya devam ediyor. İnşallah Sivas'tan bir dünya şampiyonu çıkarmayı hedefliyoruz. Yarışmanın tarihi yakın olduğu için biraz daha fazla çalışmamız gerekiyor. Haftada 3 gün antrenman yapıyoruz. Pazar günleri de masa antrenmanı yaparak yoğun bir şekilde çalışmaya devam ediyoruz."

"120 sporcuyla ülkemizi temsil edeceğiz"

Bilek güreşinin beraberliği olmayan tek branş olduğunu vurgulayan Aydın, "Aynı zamanda bahanesi olmayan bir branş. Kadınlar, engelliler, erkekler ve yaşlılar, gücünü keşfeden, bunun farkına varan, bu gücüyle bir yerlere gelmek isteyen herkesin yapabileceği bir spor dalı. Dünya şampiyonasına yoğun bir katılımla gidiyoruz. 120 sporcuyla ülkemizi temsil edeceğiz. Sporcularımızla oradan boş dönmek istemiyoruz." diye konuştu.

1. Kademe Bilek Güreşi Antrenörü Emine Bilgin ise Yalova'da düzenlenen şampiyonada iki sporcusunun şampiyon olduğunu söyledi.

Şu anda antrenmanlara devam ettiklerini belirten Bilgin, "Hindistan'da düzenlenecek dünya şampiyonasında çok güzel sonuçlar elde etmeyi hedefliyoruz. Sporcularımıza sonuna kadar güveniyorum." dedi.

Sporcular dünya şampiyonasında kürsünün zirvesini hedefliyor

Sporculardan Ebrar Şura Gül de Hindistan'da düzenlenecek dünya şampiyonasına hazırlandıklarını kaydetti.

Oradan madalyalarla döneceklerine inandığını belirten Gül, "Bu spora gücümü fark eden babam yönlendirdi. Ailem çok büyük destek oldu. Onların destekleri sayesinde çok güzel dereceler elde ettim. Antrenmanlarımız zor olsa da elimden geldiği kadar gayret ediyorum. Çünkü bir hedefimiz var. Dünya şampiyonasındaki hedefim altın madalya kazanmak ve İstiklal Marşı'mızı okutmak. Bunu yapmayı çok istiyorum. Bilek güreşine başladıktan sonra hayatımda çok şey değişti. Bu spor disiplin demektir, düzenli bir sporcu hayatım oldu. Uyku düzenim, beslenmem, sosyal aktivitelerim de düzene girdi." ifadelerini kullandı.

Okul müdürünün gücünü fark etmesiyle bu spora başladığını dile getiren Şule Naz Çelik de "Yalova'da düzenlenen Türkiye Şampiyonası'na 70 kiloda katıldım. Sol kolda Türkiye şampiyonu oldum. Şimdiki hedefim dünya şampiyonasında şehrimi ve ülkemi en iyi şekilde temsil etmek. Birinci olarak bayrağımızı dalgalandırmak, aileme de o gururu yaşatmak istiyorum. Dünya şampiyonu olarak ülkeme dönmek istiyorum." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sivaslı Güreşçiler Dünya Şampiyonası İçin Hazırlanıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dünya devinden Osimhen için güldüren teklif Dünya devinden Osimhen için güldüren teklif
Kızının istismarına dayanamayan anne böyle son yolculuğuna uğurlandı Kızının istismarına dayanamayan anne böyle son yolculuğuna uğurlandı
ABD’li turist, Hong Kong’daki otelin 29. katından düşerek feci şekilde can verdi ABD'li turist, Hong Kong'daki otelin 29. katından düşerek feci şekilde can verdi
Metin Özçelik göreve geri mi dönüyor Danıştay 5. Dairesi’nin kararını hukukçular yorumladı Metin Özçelik göreve geri mi dönüyor? Danıştay 5. Dairesi'nin kararını hukukçular yorumladı
Parti felaketle bitti: Cam kapıya çarpan reality şov yıldızı feci şekilde can verdi Parti felaketle bitti: Cam kapıya çarpan reality şov yıldızı feci şekilde can verdi
Pezeşkiyan, Hamaney ile görüşmesini anlattı Pezeşkiyan, Hamaney ile görüşmesini anlattı

11:29
ODTÜ’de Türk bayrağı açan öğrencilere saldıran kişi böyle gözaltına alındı
ODTÜ'de Türk bayrağı açan öğrencilere saldıran kişi böyle gözaltına alındı
11:28
Dünya devi firma Türkiye’den çekiliyor Yüzlerce çalışan işsiz kalacak
Dünya devi firma Türkiye'den çekiliyor! Yüzlerce çalışan işsiz kalacak
11:15
İşte Özgür Özel tarafından Burcu Köksal’a atıldığı konuşulan tek cümlelik mesaj
İşte Özgür Özel tarafından Burcu Köksal'a atıldığı konuşulan tek cümlelik mesaj
11:12
İşte sezonun son derbisini yönetecek hakem
İşte sezonun son derbisini yönetecek hakem
10:32
Trump açık açık tehdit etti: Ateşkes olmazsa İran’dan yükselen dev bir parıltı göreceksiniz
Trump açık açık tehdit etti: Ateşkes olmazsa İran’dan yükselen dev bir parıltı göreceksiniz
09:51
Ukrayna ordusunda savaşan Kolombiyalı asker, Ruslar tarafından esir alındı
Ukrayna ordusunda savaşan Kolombiyalı asker, Ruslar tarafından esir alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.05.2026 11:41:15. #7.13#
SON DAKİKA: Sivaslı Güreşçiler Dünya Şampiyonası İçin Hazırlanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.