Sivasspor, 5 maç sonra yenildi

DG Sivasspor, ligin 8. haftasında Beşiktaş'a 2-1 mağlup oldu. Yiğidolar bu sonucun ardından ligde 5 maç sonra yenildi.

Süper Lig'de sezona inişli-çıkışlı grafikle başlayan Sivasspor, 5 maç aradan sonra mağlup oldu. Ligde bu sezonki tek yenilgisini 1. haftadaki Konyaspor ve 2. haftada Trabzonspor maçında yaşayan kırmızı-beyazlı takım, bu maçlardan sonra 2 galibiyet, 3 beraberlik alırken mağlubiyet görmedi.

Beşiktaş karşılaşmasıyla Sivasspor'un 5 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi. - SİVAS