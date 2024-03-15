Sivasspor, Adana Demirspor maçı için Adana\'ya gitti

Trendyol Süper Lig'in Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaşacak Sivasspor, Adana'ya gitti.
Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında yarın deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaşacak Sivasspor, 21 kişilik kafileyle Adana'ya hareket etti. Kırmızı-beyazlılar, bu akşam Adana'da yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek.
Adana Demirspor ile Sivasspor yarın saat 20.30'da Yeni Adana Stadı'nda karşılaşacak. - SİVAS
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Türkiye Futbol Federasyonu, Ümit Milli Futbol Takımı'nın Gürcistan ve İtalya ile yapacağı maçların aday kadrosunu açıkladı. Takım, 22 Mart'ta İstanbul'da Gürcistan ile özel maç yapacak ve 26 Mart'ta İtalya ile 2025 UEFA Avrupa 21 Yaş Altı Şampiyonası grup elemelerinde karşılaşacak. Ümit Milli Takım'ın İtalya maçı, eleme grubundaki altıncı sınavı olacak. Teknik direktör Levent Sürme yönetimindeki takımın aday kadrosunda 22 futbolcu yer alıyor.
Marmaris Körfezi'nde düzenlenen yarışlarda, 18 üniversite takımından 300 yelkenci mücadele ediyor. İlk gün yapılan üç yarışta ekipler, IRC 0, IRC 1 ve IRC 2 sınıflarında yarıştı. Organizasyonun başkanı Zafer Öznur, pazar gününe kadar yarışların devam edeceğini ve aynı zamanda eğlenceli etkinliklerin düzenleneceğini belirtti. 16. Campus Cup, 17 Mart'ta final yarışlarıyla sona erecek.
Konferans Ligi'nde kura çekimi gerçekleştirildi. Fenerbahçe'nin rakibi Yunanistan temsilcisi Olympiakos oldu. Sarlacivertliler, Olympiakos'u geçmesi halinde yarı finalde Aston Villa-Lille galibi ile oynayacak.
RAMS Global Cizre Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 25. haftasında Develi Belediyespor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Başantrenör Nuri Şahin yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, maç öncesi son hazırlıklar yapıldı. Takım, kara yoluyla Kayseri'ye hareket etti ve yarın saat 15.00'te Kayseri Develi Şehit Murat Kocatürk Spor Salonu'nda Develi Belediyespor'a konuk olacak.
Beşiktaş Futbol Akademisi Gençlik Gelişim Teknik Sorumlusu Mehmet Ekşi, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin genç oyuncu gelişimine verdiği desteğin öneminin altını çizdi.
Ordu'da, Türkiye Judo Federasyonu'nun 2024 yılı faaliyet programında yer alan 1. Kademe Yardımcı Antrenör Yetiştirme Kursu'nun uygulama eğitimi başladı. Yeni Ordu Stadyumu Judo Antrenman Salonu'nda gerçekleştirilen eğitime 35 kursiyer katıldı. Eğitmenler Mehmet Yılmaz, Gökmen Kaptan ve Hülya Şenyurt tarafından uygulamalı ve teorik çalışma yapılıyor. Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç, kurs ziyaretinde, antrenör adaylarının eğitim süreçlerinde ev sahipliği yaptıklarını belirtti ve Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz'a teşekkür etti.
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