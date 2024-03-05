Sivasspor, Alanyaspor maçı için hazırlıklara başladı

Mehmet Kasapoğlu İzmir'de Gençlik ve Spor projelerini anlattı

Önceki dönem Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Kasapoğlu, İzmir'de yoğun bir gündemle haftaya başladı. Kasapoğlu, Gaziemir ve Tire'de yapılan toplantılarda gençlik ve spor projelerini anlattı. Ayrıca Selçuk'ta Seçim koordinasyon merkezi açılışı ve Belediye Başkan adayı Dr. Dahi Zeynel Bakıcı'nın proje lansmanına katıldı.