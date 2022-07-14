Sivasspor, Charis Charisis ile ilgileniyor - Son Dakika
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Sivasspor, Charis Charisis ile ilgileniyor

14.07.2022 13:05
Sivasspor, Charis Charisis ile ilgileniyor

DG Sivasspor, Yunanistan Ligi ekiplerinden Atromitos forması giyen Charis Charisis ile temasa geçti.

DG Sivasspor, Yunanistan Ligi ekiplerinden Atromitos forması giyen Charis Charisis ile temasa geçti.

Sivasspor, yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Yiğidolar, Atromotis forması giyen orta saha Charis Charisis'i renklerine bağlamak istiyor.

Teknik Direktör Rıza Çalımbay'ın istediği oyuncular arasında yer alan Charisis ile ilk görüşme gerçekleştirildi. Kırmızı-beyazlılar, 27 yaşındaki oyuncuyu 2. etap Avusturya kampı öncesi kadrosuna katmanın peşinde.

Charis kariyerinde; PAS Giannina, PAOK, Sint-Truiden, Kortrijk ve Atromitos gibi takımlarda oynadı. Kariyerinde 196 maça çıkan Charisis, 4 defa da gol attı.

Yunanistan U21 Milli Takımı'nda ise 11 karşılaşmada ter döken başarılı oyuncu, 1 kez fileleri sarstı. - SİVAS

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Kaynak: İHA

Yunanistan, Sivasspor, Spor, Son Dakika

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