Charis kariyerinde; PAS Giannina, PAOK, Sint-Truiden, Kortrijk ve Atromitos gibi takımlarda oynadı. Kariyerinde 196 maça çıkan Charisis, 4 defa da gol attı.

Kaynak: İHA

Yunanistan, Sivasspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Sivasspor, Charis Charisis ile ilgileniyor - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.