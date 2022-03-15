Sivasspor çalışanlarına ilk yardım ve güvenlik eğitimi - Son Dakika
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Sivasspor çalışanlarına ilk yardım ve güvenlik eğitimi

15.03.2022 10:51
Sivasspor çalışanlarına ilk yardım ve güvenlik eğitimi

Türkiye Futbol Federasyonu lisans kriterleri doğrultusunda Demir Grup Sivasspor'da kulüpte ve stadyumda çalışanlara eğitim verildi.

Türkiye Futbol Federasyonu lisans kriterleri doğrultusunda Demir Grup Sivasspor'da kulüpte ve stadyumda çalışanlara eğitim verildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, AFAD, İl Emniyet Müdürlüğü ve Sivas Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü tarafından Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda çalışan Sivasspor Kulübü personeline ilk yardım, emniyet, güvenlik, yangın, deprem ve terörle mücadele eğitimi düzenlendi.

Ayrıca kulüp doktoru Burak Ayyıldız da kalp masajı, bilinç kaybı, boğulma, hastayı taşıma ve diğer acil konularda çeşitli bilgiler verdi.

Eğitimde, kulüp genel müdürü Cafer Kaplan da yer aldı.

Sivasspor çalışanlarına ilk yardım ve güvenlik eğitimi
Sivasspor çalışanlarına ilk yardım ve güvenlik eğitimi
Sivasspor çalışanlarına ilk yardım ve güvenlik eğitimi
Sivasspor çalışanlarına ilk yardım ve güvenlik eğitimi

YORUMLAR
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Kent Konseyi üyelerine ilk yardım eğitimi Kent Konseyi üyelerine ilk yardım eğitimi Spor Toto Süper Lig: Adana Demirspor: 0 Sivasspor : 1 (İlk yarı) Spor Toto Süper Lig: Adana Demirspor: 0 Sivasspor : 1 (İlk yarı)

Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

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