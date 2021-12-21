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Sivasspor'da Fayçal ve Cofie, ceza sınırında - Son Dakika

Sivasspor'da Fayçal ve Cofie, ceza sınırında

21.12.2021 12:18
Sivasspor'da Fayçal ve Cofie, ceza sınırında

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında oynanacak olan Ç Rizespor maçı öncesi DG Sivasspor'da 2 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında oynanacak olan Ç Rizespor maçı öncesi DG Sivasspor'da 2 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Süper Lig'in 18. haftasında yarın Sivasspor ile Rizespor karşı karşıya gelecek. Bu müsabaka öncesi Sivasspor'da 2 futbolcu sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Kırmızı-beyazlılarda orta saha oyuncuları Fayçal Fajr ve Isaac Cofie, Rizespor mücadelesinde sarı kart görmeleri halinde bir sonraki hafta oynanacak Kayserispor karşılaşmasında forma giyemeyecek. - SİVAS

Sivasspor'da Fayçal ve Cofie, ceza sınırında

Spor Toto Süper Lig, Sivasspor, Rizespor, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Sivasspor'da Fayçal ve Cofie, ceza sınırında - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Sivasspor'da Fayçal ve Cofie, ceza sınırında - Son Dakika
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