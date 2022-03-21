Sivasspor'da futbolculara 4 gün izin verildi - Son Dakika
Üye Girişi

Sivasspor'da futbolculara 4 gün izin verildi

21.03.2022 14:04
Sivasspor'da futbolculara 4 gün izin verildi

DG Sivasspor'da milli maçlar nedeniyle verilen arada futbolculara 4 gün izin verildi.

DG Sivasspor'da milli maçlar nedeniyle verilen arada futbolculara 4 gün izin verildi.

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında dün sahasında Altay'ı 2-1 yenen Sivasspor'da Teknik Direktör Rıza Çalımbay, milli maçlar nedeniyle verilen arada takıma 4 gün izin verdi.

Sivasspor, ligin 31. haftasında 2 Nisan Cumartesi günü saat 13.30'da GZT Giresunspor ile deplasmanda oynayacağı mücadelenin hazırlıklarına 25 Mart Cuma günü yapacağı antrenmanla başlayacak. - SİVAS

YORUMLAR
500
Altay'da hava bozdu Altay'da hava bozdu Mustapha Yatabare 10. golünü attı Mustapha Yatabare 10. golünü attı

Spor Toto Süper Lig, Sivasspor, Altay, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Sivasspor'da futbolculara 4 gün izin verildi - Son Dakika


Son Dakika
13:55 AK Partili milletvekillerinden Furkan grubuna yapılan sert müdahaleye tepki: Vahşet!
13:43 Son Dakika! Mahkeme Gezi Parkı davasında yargılanan Osman Kavala'nın tutukluluğunun devam etmesine karar verdi!
13:37 Kara Kartal'dan şaşkına çeviren ters köşe! Yeni hoca İbrahim Üzülmez olacak
13:21 Ukrayna istihbaratından dikkat çeken iddia: Kadirov'un savaşçıları ağır kayıplar verip ülkeden kaçtı
13:05 Ünlü oyuncu Antonio Banderas'tan Kerem Bürsin paylaşımı
12:36 Abramovich'in yatı Datça açıklarına geldi! Görenler heyecanlandı
12:25 Çocuk, topu almak için havuza yöneldi; o esnada köpeğin yaptığına inanamayacaksınız
12:22 Önce avukat, sonra seri katil! Pınar Deniz'i Ceylin'den sonra katil Yasemin olarak izleyeceğiz
12:15 Önüne geleni tokatlayan Sarıgül, Acun'un yolunu kendisini açtığını iddia etti! Bakalım Acun ne diyecek?
12:12 Anneleri üç çocuğunu geride bırakıp komşuya kaçtı, en büyük kız üzüntüden bileklerini kesti, baba işsiz: Çaresizliğin öyküsü!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.03.2022 14:10:27. #1.12#
SON DAKİKA: Sivasspor'da futbolculara 4 gün izin verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement