Sivasspor'da kombine bilet satışları 6 Temmuz'da başlayacak - Son Dakika
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Sivasspor'da kombine bilet satışları 6 Temmuz'da başlayacak

29.06.2022 17:46
Sivasspor'da kombine bilet satışları 6 Temmuz'da başlayacak

Demir Grup Sivasspor'un 2022-2023 sezonunda Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadı'nda oynayacağı Süper Lig, Ziraat Türkiye Kupası ve UEFA Avrupa Ligi karşılaşmalarında geçerli olacak kombine biletlerin öncelikli satışı 6 Temmuz'da başlayacak.

Demir Grup Sivasspor'un 2022-2023 sezonunda Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadı'nda oynayacağı Süper Lig, Ziraat Türkiye Kupası ve UEFA Avrupa Ligi karşılaşmalarında geçerli olacak kombine biletlerin öncelikli satışı 6 Temmuz'da başlayacak.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, bu sezon da eski kombine kart sahiplerine öncelik tanınacak.

Bu kapsamda eski kombine kart sahipleri için satış 6 Temmuz Çarşamba günü saat 14.00'te başlayacak ve 12 Temmuz Pazar günü sona erecek.

13 Temmuz Pazartesi günü saat 11.00'de ise tüm koltuklar genel satışa sunulacak. Taraftarlar dilediği yerden "passo.com.tr" ve Passolig gişelerinden kombine biletini satın alabilecek.

Kadın tribün kombine satışı sadece Passolig gişelerinden yapılacak.

Kombine fiyatları ise 5 farklı kategoride 400 ile 1200 lira arasında belirlendi.

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Kaynak: AA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sivasspor'da kombine bilet satışları 6 Temmuz'da başlayacak - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Sivasspor'da kombine bilet satışları 6 Temmuz'da başlayacak - Son Dakika
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